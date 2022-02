Capital El Ayuntamiento desmonta kioskos fuera de ordenación lunes 07 de febrero de 2022 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Urbanismo e Infraestructuras, procederá en estos días a la retirada de algunos de los quioscos que ocupan vía pública sobre los que, de acuerdo a la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público, se ha declarado extinta su actividad y concesión administrativa. La retirada de estos elementos, mediante ejecución subsidiaria es continuación del procedimiento administrativo de extinción de la concesión, una vez han sido realizadas las notificaciones y requerimientos a los concesionarios para que procedan al desmantelamiento y retirada de estos quioscos. Las actuaciones, que afectan en este caso a tres concesiones, se han iniciado con la retirada del quiosco situado en la calle Eguilior. Seguirán a éste los trabajos de desmontaje de otros dos quioscos, en su caso emplazadas en Avenida de la Estación y Rambla Obispo Orberá, junto al Mercado Central. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

