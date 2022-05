Capital El Ayuntamiento entra de lleno en la modernización de la administración electrónica lunes 16 de mayo de 2022 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de más de 700.000 euros se pretende seguir mejorando en el funcionamiento interno y proporcionar un mejor servicio a personas y empresas en su relación con el Ayuntamiento El compromiso del Equipo de Gobierno para esta Corporación de seguir mejorando la gestión y transformación digital del Ayuntamiento de Almería ha dado un paso más tras adjudicarse, en Junta de Gobierno Local el pasado viernes, el contrato de los servicios para la transformación digital del Consistorio, a la empresa T-Systems ITC IBERICA S.A.U., por importe de 722.370 euros y un plazo de ejecución de 48 meses. El objetivo de esta contratación no solo refiere al funcionamiento interno de la propia administración local, sino también el de proporcionar un mejor servicio a personas y empresas en su relación con el Ayuntamiento. En el marco de la Estrategia DUSI, este contrato permitirá al Ayuntamiento obtener el desarrollo de un proyecto “llave en mano” que contemple proveer un sistema de tramitación que contribuya a la mejora del funcionamiento interno de toda la organización, independientemente de la localización de los departamentos y personas, incremente la eficacia y la eficiencia de los procesos y le permita relacionarse de forma electrónica tanto internamente como externamente. En resumen, y siguiendo el camino emprendido por el consistorio en los últimos años hacia, “este contrato está dirigido a una mayor modernización de los servicios de administración con el fin de proporcionar un mejor servicio a las personas y empresas que se relacionan y trabajan con el Ayuntamiento”, ha explicado en rueda de prensa la portavoz municipal, María del Mar Vázquez. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

