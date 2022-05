Capital Obras de urbanización en el Barrio Alto a las Plazas Azucena, Acequieros y entornos lunes 16 de mayo de 2022 , 18:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el marco de la estrategia DUSI y con una inversión estimada de 600.000 euros, el Consistorio licita como paso previo la redacción del proyecto para actuar sobre esta zona, con una superficie de 3.000 m² En el proceso de remodelación y reordenación urbana en marcha sobre Barrio Alto, el Ayuntamiento de Almería ha decidido extender las actuaciones que actualmente allí lleva a cabo a las plazas Azucena, Acequeiros y sus entornos, estimando una inversión aproximada en estas obras de 600.000 euros. Promovida también desde el Área de Urbanismo e Infraestructuras y en el marco de la estrategia DUSI, la Junta de Gobierno Local del pasado viernes aprobaba los pliegos y el expediente de contratación de los servicios para la redacción de proyecto, dirección, coordinación de seguridad y salud y responsable del contrato de las obras de reurbanización de las Plazas Azucena, Acequieros y entorno, en el Barrio Alto, con un presupuesto base de licitación de 50.965,20 euros. El plazo para la redacción de este proyecto es de cinco meses. La portavoz municipal, María Vázquez, ha explicado hoy en rueda de prensa que “esta nueva actuación, que se incluye en el marco de la estrategia DUSI, vendrá a completar las obras de urbanización, reordenación y mejora de la accesibilidad que actualmente se llevan a cabo en el Barrio Alto, con una inversión de casi 800.000 euros. Con ello el Ayuntamiento viene a completar la totalidad de la subvención otorgada para esta línea de actuación (Barrio Alto), cifrada en algo más de 2,5 millones de euros”. La estimación de los técnicos municipales de inversión en esta nueva actuación para el Barrio Alto se cifra en 600.000 euros. La superficie de intervención se ha calculado en aproximadamente 3.000 metros cuadrados. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

