El Ayuntamiento lanza una nueva campaña de bonos de ayuda al comercio

El Ayuntamiento de Almería lanza una nueva campaña de bonos de ayuda al comercio con descuentos para los compradores por valor de 300.000 euros. Se trata de una propuesta, esta vez en formato digital, que posibilita, a través de un banner en la página web almeriaciudad.es, la compra de bonos por un máximo nominal de 150 euros para obtener descuentos en los comercios adheridos previamente a la iniciativa.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado la nueva campaña de apoyo al comercio y ha señalado cómo desde mañana viernes, los establecimientos interesados en adherirse a la iniciativa de ‘Bonos Impulsa Almería’ podrán acceder a la plataforma virtual (siempre a través de la web del Ayuntamiento, www.almeriaciudad.es) e inscribirse para que los consumidores, ellos a partir del viernes 5 de noviembre, puedan, también desde la web, adquirir los bonos y obtener los descuentos cuando vayan a hacer sus compras.



Los consumidores pueden adquirir bonos de 40, 20 y 10 euros, por un total máximo nominal de 150 euros, aunque sólo pagarían 105. La diferencia la abonará el Ayuntamiento al comercio en el que el consumidor compre y en el que, directamente, canjeará sus bonos ‘Impulsa Almería’.



El Ayuntamiento de Almería, ha subrayado Fernández-Pacheco, “vuelve a hacer un esfuerzo y atiende esta línea de subvención con 300.000 euros correspondientes al Presupuesto 2021 para, en un momento difícil en el que sube la luz, sube considerablemente el precio de los carburantes, y suben, de manera generalizada, los impuestos”, los ciudadanos cuenten con “una ayuda que viene a preservar el tejido comercial de la ciudad, dar un impulso a la actividad económica otorgando liquidez a las empresas y a proteger, en definitiva, el interés general de dando soporte a los trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas”.





Cómo funcionan los Bonos Impulsa Almería

Los comercios deben adherirse al programa ‘Bonos Impulsa Almería’ mediante la cumplimentación del formulario que podrá descargarse desde la plataforma web almeriaciudad.es (banner ‘Bonos Impulsa Almería’) a partir del viernes 29 de octubre. Verificada la documentación, que se hará de forma muy rápida, el comercio queda activo en la plataforma.



El consumidor, por su parte, comprará los bonos en la misma plataforma web, donde se registrará con su DNI, a partir del 5 de noviembre. Por cada bono adquirido obtendrá un código QR que después mostrará en el comercio escogido para la compra donde, de forma directa, podrá disfrutar del descuento.



La página web sirve tanto para adherirse al programa como comercio, como para adquirir los bonos, si se es consumidor. Después, tanto los establecimientos como los compradores tendrán a su disposición de forma gratuita la aplicación BUYBONO, disponible para su descarga en móviles y tablets, desde la que acceder a la lista de comercios adheridos, su localización, así como para consultar y gestionar los bonos canjeados y adquiridos.



Son unos bonos pensados para “ayudar al comercio, para animar al consumo y para, en definitiva, trabajar en favor de una reactivación económica de la ciudad”, ha insistido el alcalde.





Los requisitos

En esta convocatoria de ayudas se trata de reducir al máximo la documentación de modo que, junto con la solicitud para adherirse a la campaña, el comercio (abierto al público y radicado en una vía pública del término municipal) debe aportar los datos identificativos del establecimiento (si un mismo comerciante tiene más de un local, puede adherir al programa cada uno de ellos) y la acreditación que no tienen deudas con el Ayuntamiento.



Por su parte, los consumidores lo único que tienen que acreditar es el DNI. Eso sí, a través de la página web www.almeriaciudad.es. Después le bastará con la App para conocer los comercios adheridos y para mostrar el código QR en el que vaya a comprar con descuentos. Por cada 150 euros comprados en bonos, el consumidor realmente pagará sólo 105, una sustancial rebaja para aliviar el precio de la cesta de la compra. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

