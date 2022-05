Economía La FAPE aprueba la propuesta de Almería para que los periodistas puedan jubilarse a los 60 años lunes 23 de mayo de 2022 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Contactos del presidente de la AP-APAL con asociaciones de varias provincias para la coordinación de actividades que se organicen de forma conjunta La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) aprobó en su asamblea general, celebrada este fin de semana en el Palacio de la Magdalena de Santander, la propuesta de resolución presentada por la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), consistente en la solicitud al Gobierno de la regulación del acceso a la jubilación, sin pérdida de derechos, de los profesionales del periodismo con 60 años. La propuesta de Almería se formalizó documentada con un extenso informe sobre la delicada situación laboral de los periodistas más veteranos y el padecimiento de diversas enfermedades profesionales en el gremio periodístico, debido a que la actividad es penosa, tóxica, peligrosa e insalubre. La resolución la defendió el tesorero de la Asociación de la Prensa de Almería, José Manuel Bretones Martínez, y fue aprobada por mayoría absoluta entre los más de cien asambleístas. En el documento presentado desde Almería se detalla cómo muchos de nuestros compañeros con una larga trayectoria profesional padecen enfermedades físicas o psíquicas, taras o limitaciones adquiridas durante su carrera periodística y éstas no son tenidas en cuenta por los tribunales médicos para la concesión de las jubilaciones de enfermedad. Por ello, quienes las padecen están de baja temporal, con el consiguiente perjuicio económico, o desarrollan su trabajo con las limitaciones que imponen el dolor, la reducción de movilidad física o la medicación constante, no exenta de efectos secundarios significativos. La solicitud al Gobierno de la regulación del acceso a la jubilación de los profesionales del periodismo con 60 años, sin pérdida de derechos, recibió el informe favorable de la asesoría jurídica de la Federación, que la consideró factible y oportuna para el inicio de las negociaciones con el Ejecutivo. Durante el desarrollo de la asamblea, la representación de la AP-APAL estableció una serie de contactos con diferentes asociaciones de varias provincias para la coordinación de actividades que se organicen de forma conjunta que puedan resultar muy beneficiosas para nuestros asociados, así como la consolidación de actividades ya iniciadas, entre ellas, el papel de los periodistas como docentes en las nuevas asignaturas relacionadas con la educación digital en las escuelas y la necesidad de que la alfabetización mediática y digital vayan de la mano en los centros educativos. Pese a estar prevista una reunión de los representantes de las diferentes asociaciones de Andalucía que asistían a la asamblea para tratar entre otros asuntos el próximo programa ‘Desenreda’, iniciativa conjunta de la Consejería de Educación y Deporte, de las asociaciones de la prensa de Andalucía y del Colegio Profesional de Periodistas (CPPA) por la potenciación de la alfabetización mediática e informacional en los centros de Educación Secundaria de Andalucía, de la mano de periodistas con experiencia y formación en esta materia, no pudo llevarse a cabo y se anunció su celebración telemática para próximas fechas. El tiempo de Almería, reservado para ese encuentro, se empleó en mantener contactos con otras asociaciones próximas de la zona de Levante, para estudiar posibles vías de colaboración que puedan ampliar el marco de servicios de las asociaciones. Del mismo modo, en la asamblea de periodistas, coincidente con el primer centenario de la federación, se recalcó la necesidad de exigir la titulación a quienes ejerzan funciones de periodismo o comunicación en administraciones y empresas y la defensa de los derechos profesionales de los periodistas. En cuanto a la empresa privada, se trasladará a empresarios y sindicatos que, en la negociación de los convenios, en lo que respecta a los departamentos de comunicación, se establezca que los contratados sean titulados de nivel superior. Finalmente, indicar que la FAPE, de acuerdo con una resolución de la Asociación de la Prensa de Valladolid, hará un llamamiento a los partidos para que realicen los cambios que aseguren que en los debates se garanticen la normal cobertura de los comicios sin censura o limitaciones en el trabajo de los periodistas. De la asamblea salió la nueva directiva de FAPE presidida por Miguel Ángel Noceda Llano, se aprobó el himno de la federación y la “Declaración de Santander”, que reivindica la libertad de prensa como medio para fortalecer la democracia. También insta a los editores a que "adopten todas las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones laborales y salariales de los periodistas, indignas en muchos casos". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

