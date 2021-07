Capital El Ayuntamiento modifica su presupuesto para dar más ayudas a comerciantes viernes 02 de julio de 2021 , 16:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Aprobada la modificación presupuestaria que dará cobertura económica al nuevo paquete de ayudas a comercios y establecimientos de Almería



Veinticinco puntos, incluyendo ruegos y preguntas y el debate de nueve mociones, conformaron hoy la sesión plenaria ordinaria celebrada en el Salón de Plenos, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco.



Por unanimidad, el Pleno de la Corporación ha aprobado la modificación presupuestaria por importe de 300.000 euros, financiada mediante bajas por anulación de aplicaciones presupuestarias del vigente presupuesto. Esta cuantía permite habilitar el crédito extraordinario para la financiación del nuevo paquete de ayudas directas, bautizadas con el nombre ‘impulsa Almería’, anunciado por el primer edil durante el debate del Estado de la Ciudad, poniendo en circulación otros 300.000 euros en bonos incentivos al consumo en los comercios y establecimientos de Almería, convocatoria de ayudas que se harán efectivas a lo largo del último trimestre del año, como ha recordado el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso.



Anunciada la iniciativa con el nombre de ‘Impulsa Almería’, estas ayudas vendrán a sumarse al conjunto de medidas fiscales ya aprobadas en el marco de los planes 'Reactiva20' y 'Reactiva21', aprobadas y en vigor, dirigidas a ayudar a los sectores más afectados por la crisis y la situación derivada de la pandemia de la COVID-19.



Se suma la medida al conjunto de iniciativas puestas en marcha en ayuda a los sectores más afectados por la pandemia, destinadas al comercio, como la rebaja del 50 por ciento en la tasa de basura, extendida a actividades empresariales y profesionales vinculadas al turismo, la hostelería y la restauración; la exención en el pago de la tasa por ocupación de vía pública para mesas, sillas y veladores; la reducción al 50% de la tasa por licencia de apertura de nuevos establecimientos y la tasa de mercadillos, bonificada ya con una rebaja del 30 por ciento, ampliada al 50 por ciento, u otros sectores como la venta ambulante o los feriantes.

