CSIF ve un cambio de tendencia en el empleo

viernes 02 de julio de 2021 , 16:41h

Según valora el sindicato, en positivo, los meses de junio de los últimos años han colocado a Almería a la cabeza en el aumento del paro del país, sin embargo, los malos datos que se arrastran desde el comienzo de la pandemia han revertido estos flujos económicos





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos del paro del mes de junio presentados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal, los cuales reflejan que se han creado 2.318 puestos de trabajo, fundamentalmente en el Sector Servicios y en el colectivo de “sin empleo anterior” con 989 y 792 trabajadores y trabajadoras respectivamente.



Según ha analizado el presidente del sindicato, Juan Fernández Cabezas, es la primera vez que un mes de junio tiene saldo positivo en el paro de la provincia, esto se debe, a su juicio, a varios factores, todos ellos con base en el punto en el que se encuentra la crisis sanitaria.



“La pandemia arrasó con los flujos económicos de Almería lo que ha supuesto que, a estas cifras, no les quede más remedio que mejorar y, por consiguiente, reactivar la economía almeriense. En parte por el buen ritmo del plan de vacunación, lo que lleva inevitablemente a una clara mejora en el sector Servicios, sobre todo en el pequeño comercio y en la restauración y con especial incidencia en el impulso turístico que ha arrancado en el mes de junio y que esperemos se mantenga en los meses estivales”, ha explicado.



“Que Almería siga por primera vez los movimientos y cambios estructurales de la economía española en verano es un buen dato, no obstante, debemos ser cautos y no dejarnos llevar por sensaciones prematuras de recuperación. Era tal la mala situación económica que era prácticamente imposible empeorar las cifras, solo nos quedaba optimizar la tendencia laboral de la provincia. Esto no quita que debamos plantearnos seriamente y con coherencia una serie de pautas y reformas de los flujos productivos, alejados de la ya consabida eventualidad y precariedad del mercado de trabajo”, ha insistido Fernández Cabezas.



Asimismo, el máximo responsable provincial de la central sindical apunta que esta crisis debe servir de oportunidad para cambiar las carencias del ámbito laboral almeriense. “Tiene que ser punto de partida para reformar la economía e impulsar planes estratégicos que afiancen, por un lado, las fortalezas de las depende la riqueza de Almería como es el Sector Agrícola y, por otro, estimular nuevas vías, sin olvidar fomentar el consumo para movilizar la economía”, ha resaltado.



El análisis autonómico también es positivo. CSIF ha valorado el descenso del paro en 58.281 personas en el mes de junio en la comunidad y ha confiado en que “esta bajada en las cifras se consolide y marque una senda real de recuperación del mercado laboral andaluz.”



Para el sindicato, “es importante cada persona que sale de las listas del paro”, si bien aboga por adoptar medidas que permitan estabilizar la generación de empleo en Andalucía para no depender de la estacionalidad de determinados sectores”.



Con todo, la central sindical ha apuntado que “es necesario impulsar medidas específicas para estimular el mercado laboral y cambiar el modelo productivo”, una tarea en la que entiende que “el sector público debe ser clave, apostando por pilares como la Sanidad y la Educación, así como por ámbitos estratégicos como la industria y la innovación”.