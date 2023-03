Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento negocia con Iberia para mejorar la conexión con Madrid miércoles 22 de marzo de 2023 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería está negociando con Iberia y otras aerolíneas para mejorar las conexiones aéreas de la ciudad con Madrid, así como para abrir nuevos destinos internacionales con conexión directa. El concejal de Economía y Hacienda ha indicado que el Ayuntamiento está destinando 200.000 euros en sus presupuestos de 2023 para incentivar este tipo de vuelos y colaborando con la Diputación de Almería para abrir nuevas rutas con París o Düsseldorf. La moción presentada por el grupo municipal del PSOE para mejorar las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona fue aprobada por unanimidad. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha informado que están en negociaciones con la compañía aérea Iberia para mejorar las conexiones entre la ciudad y Madrid. Además, el ayuntamiento está hablando con varias aerolíneas para intentar convencerles de establecer un vuelo directo con el norte de España y abrir otros destinos internacionales con conexión directa. Durante un pleno extraordinario celebrado el martes, un edil ha mencionado que el Ayuntamiento está invirtiendo dinero para asegurar que los vuelos sean exitosos. El presupuesto de 2023 incluye una partida de 200.000 euros para incentivar este tipo de vuelos y también se ha colaborado con la Diputación de Almería para abrir nuevos destinos como París o Düsseldorf. El concejal destacó que se ha trabajado en silencio para abrir vuelos con otras ciudades, incluyendo Roma, según lo mencionado por la alcaldesa de Almería en un pódcast reciente donde habló sobre los incentivos ofrecidos para atraer nuevas rutas. No se han utilizado publicidad, notas de prensa ni fotos durante este proceso. El concejal ha mencionado sus contactos en relación a una propuesta presentada por el grupo municipal del PSOE para mejorar las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona. La moción fue aprobada por unanimidad, al igual que otras seis mociones presentadas por los demás grupos. Los grupos han apoyado la petición al Gobierno de España para que declare las Obligaciones de Servicio Público en las rutas aéreas Almería-Madrid y Almería-Barcelona. Además, se ha solicitado a la Junta de Andalucía que financie este servicio, siguiendo el ejemplo de la Junta de Extremadura en los vuelos de Badajoz con Madrid y Barcelona. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

