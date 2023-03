Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Personas con síndrome de Down visionan el corto ‘Distintos’ miércoles 22 de marzo de 2023 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El director del corto, Josevi García Herrero, ha participado en el acto por videoconferencia para ofrecer al público los detalles del rodaje El Espacio Alma, el edificio que el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería ha puesto a punto para dar servicio a todas las asociaciones de personas con discapacidad de la capital, ha acogido este miércoles una de las actividades programadas en la agenda de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, celebrado ayer, 21 de marzo. La actividad ha contado con la presencia de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, del presidente de la Fundación Isabel Enrique Díaz, Luis García Enrique, y de la presidenta de Asalsido, Isabel Parras, entidades organizadoras de la velada compuesta de la proyección de un corto protagonizado por personas con síndrome de Down y de una sesión de aeróbic impartida por Antonio Ariza. En primer lugar, en el salón de actos del Espacio Alma se ha proyectado el corto ‘Distintos’, dirigido por Josevi García Herrero en colaboración con la Asociación síndrome de Down de Valencia, Asindown, y que los asistentes han podido visionar gracias a colaboración de la Fundación Isabel Enrique Díaz, una entidad sin ánimo nacida en septiembre de 2022 y que pretende impulsar el desarrollo y bienestar de las personas menos favorecidas de la sociedad, con la intención de aliviar en la mayor medida posible el evidente olvido social que sufren, apoyándolas en todos los niveles que se requiera, especialmente en las áreas de Salud Pública y Educación. Acto seguido, también se ha proyectado el making-of del corto y también se ha conectado por videoconferencia con su director, Josevi García Herrero, quien ha aprovechado la ocasión para ahondar en algunos aspectos del rodaje y para contar algunas de las anécdotas más divertidas que tuvieron lugar durante el mismo. Inclusión en el cine La presidenta de Asalsido, Isabel Parras, ha hecho hincapié en la necesidad de que la inclusión de las personas con síndrome de Down llegue a todos los ámbitos de la sociedad, también al cine, donde cada vez se están viendo más producciones que incluyen en sus repartos a actores y actrices con síndrome de Down, como pueden ser ‘Yo, también’ (2009), ‘Campeones’ (2018) o la serie chilena ‘Cromosoma 21’ (2022). “Todo esto es el claro ejemplo de que algo está pasando”, ha sostenido Parras, “cada vez el mundo del cine es más consciente de que no se puede ni se debe excluir a colectivos de la sociedad por tener capacidades diferentes, por mostrarse tal y como son”. Asimismo, Parras ha puesto de relieve que, “desde Asalsido, queremos también romper esas barreras y, por ello, llevamos años ofreciendo a nuestros socios un Taller de Cine, en el que trabajan tanto la interpretación como otros aspectos del rodaje, una actividad que les reporta muchos beneficios a todos los niveles y que cuenta con muchísima aceptación”. De hecho, Asalsido ganó el año pasado, con el corto ‘La jugada perfecta’, uno de los Premios del Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, que organiza la Asociación Verdiblanca. ‘Distintos’ (2019) ‘Distintos’ es un cortometraje de carácter social, que nace desde Asindown y que trata la inclusión social de personas con síndrome de Down a través de una historia emotiva llena de valores humanos. Se constituye como una herramienta audiovisual ideal para apoyar esta causa en todo el mundo, mediante una película cinematográfica corta, formato en auge, que cuenta una historia amable destinada a todos los públicos, repleta de aventuras, buenos valores y personajes atractivos. Josevi García Herrero, director del film, aborda en esta ficción el tema del síndrome de Down en ‘Distintos’, encargo recibido de la Fundación Asindown de Valencia y desarrollado junto a la productora valenciana Wicker Films. El cortometraje que ha sido capaz de llegar a lo más alto, con casi 50 premios recogidos, más de 100 selecciones oficiales nacionales e internacionales, la candidatura a los Premios Goya 2019 y la preselección a los Premios Óscar de Hollywood. Este proyecto ha contado con el apoyo de la plataforma “La Fuerza del Corazón” del artista Alejandro Sanz, que no sólo ha participado en el rodaje, sino que además está apoyando este proyecto personalmente. Varias empresas han sido las que han apoyado este cortometraje: Jeanología, Divina Pastora Seguros, Arroz Dacsa, Tallants Navarro, Fundación Levante UD, Vips, Obra Social "La Caixa", Ribera Salud y Donuts Grupo Bimbo. Sesión de aeróbic y merienda Para concluir la actividad, Asalsido ha ofrecido a los asistentes una sesión de aeróbic a cargo de Antonio Ariza y también se ha servido una merienda por cortesía del Ayuntamiento de Almería, para que los chicos y chicas de Asalsido pudiesen disfrutar de un fin de tarde excepcional en un entorno tan especial como es el Espacio Alma.

