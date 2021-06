Capital El Ayuntamiento pagará 1,2 millones de euros por el antiguo edificio de Correos jueves 10 de junio de 2021 , 17:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado hoy el inicio del expediente, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para la adquisición del inmueble situado en la Plaza Juan Cassinello, número 3, antigua sede de Correos. El procedimiento de compra por parte del Ayuntamiento de Almería sigue a la comunicación del Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, propietaria del edificio, de aprobación de la propuesta de enajenación, por adjudicación directa.



El importe de compra del inmueble se fija en 1.187.771,70 euros, de acuerdo a la tasación realizada por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Almería, que en forma de oferta y de manera oficial, trasladaba el consistorio a la Sociedad Estatal el pasado mes de marzo.



Fernández-Pacheco ha subrayado la “importancia” de este acuerdo, que ahora hay que formalizar con todos los trámites administrativos necesarios, en el desarrollo de la estrategia municipal para incrementar y dinamizar la actividad del centro, además de mejorar la imagen urbana en la zona que ocupa. “Hablamos de un lugar determinante y estratégico, desde el punto de vista de la ubicación que ocupa como parte de la entrada hacia el Casco Histórico y del uso dotacional que se pueda hacer de este espacio, una vez el edificio sea demolido”, ha señalado.



“Sin duda estamos ante una gran noticia para la ciudad que va a permitir la puesta en valor del espacio que ocupa este inmueble”, ha expresado el alcalde, felicitando la aceptación por parte de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de la oferta realizada por el consistorio. “Ahora iniciamos, sin solución de continuidad, el expediente para formalizar la compra, para lo cual el Ayuntamiento ha sido previsor, consignando en su presupuesto para este año de una partida económica que permita afrontar su adquisición”, ha recordado.



El regidor ha querido también agradecer la “voluntad y predisposición” de Correos aceptando la oferta que ha presentado el Ayuntamiento de Almería, atendiendo a la valoración emitida por los servicios técnicos municipales. Entiende Fernández-Pacheco la “oportunidad” que brinda el acuerdo alcanzado para seguir haciendo ciudad, resolviendo además los problemas que ha derivado la situación del inmueble como consecuencia de su cierre, en 2011.



"La voluntad municipal ha sido siempre la de encontrar una solución negociada a la situación de este inmueble. Tras muchas reuniones y propuestas que se han presentado en busca de esa solución, me satisface enormemente anunciar este acuerdo, fruto también de la posición consensuada que hemos trasladado desde el Equipo de Gobierno, apoyada por el resto

