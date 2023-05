Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Ayuntamiento participa en los actos del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple organizados por AEMA martes 30 de mayo de 2023 , 20:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, destaca la importancia de dar “visibilidad” a una enfermedad “todavía muy desconocida” El Ayuntamiento de Almería ha participado esta mañana en los actos conmemorativos que la Asociación AEMA ha desarrollado ante la puerta principal del Hospital Universitario de Torrecárdenas con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Desde primera hora de la mañana, la recién estrenada Junta Directiva de la asociación ha tenido instalada una mesa informativa que les ha servido para ofrecer información sobre la propia enfermedad así como de los servicios que AEMA dirige a sus casi 200 socios. Por otra parte, la asociación, miembro de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), también ha desarrollado la lectura de un manifiesto al que ha puesto voz la neuróloga referente en Esclerosis Múltiple a nivel provincial, Carmen Muñoz. Un texto que se ha leído a nivel nacional a través de la red asociativa que forma parte de AEDEM-COCEME, y en el que de manera prioritaria se ha demandado el reconocimiento del 33% del grado de discapacidad tras el diagnóstico, el cual en los últimos años se está dando en personas entre los 20 y 40 años que se encuentran en pleno desarrollo personal y laboral. En este sentido, M.ª Eugenia Márquez, presidenta de AEMA, ha reiterado que ésto facilitaría el acceso a prestaciones y recursos que mejorarían significativamente la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple. El mayor apoyo gubernamental a la investigación es una esperanza para poder encontrar la curación definitiva de esta enfermedad crónica autoinmune, desmielinizante y neurodegenerativa del sistema nervioso central, por lo que esta cuestión también ha estado muy presente durante el acto. De manera general, los síntomas más habituales son la fatiga, los problemas de visión, hormigueos, vértigos y mareos, debilidad muscular así como problemas de equilibrio y coordinación. Muchos de estos síntomas son invisibles, como la fatiga, el deterioro cognitivo, la depresión o el dolor, “de ahí que se la denomine la enfermedad de las mil caras”, ha expresado la neuróloga Carmen Muñoz. En la provincia, aunque sin ser cifras oficiales, se estima que hay más de mil personas afectadas a quienes AEMA pretende llegar para que a través de su trabajo, aliviar la carga de un diagnóstico que afortunadamente se da de modo más precoz. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en funciones, Paola Laynez, ha destacado la importancia de dar a conocer a la sociedad almeriense esta enfermedad “aún desconocida por gran parte de la sociedad” y ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de Almería “de seguir colaborando con la asociación en cualquier iniciativa que suponga dar visibilidad a este colectivo y a sus reivindicaciones”. El delegado de Salud de la Junta en Almería, Juan de la Cruz, ha tendido la mano a la asociación afirmando que son ellos quien verdaderamente llegan a los afectados atendiendo cuestiones a las que el propio sistema no llega. “Agradezco también el gran trabajo que está haciendo FAAM a través del grupo de discapacidad orgánica, ya que nos ayuda a los hospitales de la provincia a ir mejorando y cubriendo las necesidades que plantea el tejido asociativo”. Valentín Sola, presidente de FAAM, así como la dirección del hospital y otras asociaciones como AFIAL y Parkinson Almería también han acompañado a AEMA en esta jornada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

