Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento pone en uso el nuevo aparcamiento junto al Cerro de San Cristóbal miércoles 26 de abril de 2023 , 21:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con algo más de 3.000 metros cuadrados de superficie la zona queda ahora ordenada con el equipamiento de 45 plazas de aparcamiento El Ayuntamiento de Almería ha recepcionado y puesto en uso hoy el aparcamiento que se ha construido junto a la intersección de la calle Pósito con Antonio Vico, en el acceso al Cerro de San Cristóbal. La ejecución de este proyecto, con una inversión de casi 200.000 euros, ha estado financiada a través de la línea de implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos europeos Next Generation. El resultado de esta actuación viene a dotar a esta parte de la ciudad de unas necesarias plazas de aparcamiento, 45 en total, ordenando y adecentando un espacio hace unos meses totalmente anárquico. Aparcamiento que vendrá a completarse en unos meses con más plazas consecuencia de la actuación que también el Ayuntamiento está realizando urbanizando y mejorando paisajísticamente el entorno y laderas del Cerro de San Cristóbal. En el acceso a San Cristóbal la ciudad suma finalmente una dotación de aparcamiento de más de 3.000 metros cuadrados de superficie con capacidad para 45 plazas de aparcamiento: 40 plazas para turismo, 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida y 3 plazas para motocicletas. La actuación sobre la zona se ha completado con el ajardinamiento de la superficie y la dotación de iluminación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Acabada la estructura del aparcamiento para residentes de la calle Arráez