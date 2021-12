Capital El Ayuntamiento prepara una ordenanza sobre los patinetes eléctricos miércoles 22 de diciembre de 2021 , 19:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la propuesta de Vox para la actualización de la Ordenanza Municipal de Circulación a la normativa vigente en materia de vehículos de movilidad personal por la vía pública. Al respecto la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha explicado que actualmente se encuentra en trámite la contratación para la prestación de los servicios de consultoría y asistencia técnico-jurídica para el establecimiento de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Almería, su incorporación al plan de movilidad urbana sostenible y la unificación de normativa municipal en esta materia. Un contrato que, según ha subrayado García Lorca, incluye “la unificación y actualización de la normativa en materia de movilidad del Ayuntamiento de Almería y que prevé expresamente la regulación de los vehículos de movilidad personal”, todo ello sujeto a la normativa de tráfico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

