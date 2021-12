Capital El PP recuerda que ha invertido 10 millones en San Crsitobal miércoles 22 de diciembre de 2021 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Rechaza una moción del PSOE para nuevas actuaciones en el barrio La propuesta socialista para la ejecución de actuaciones de mejora en el barrio de San Cristóbal ha sido rechazada por el pleno municipal. Una posición justificada, desde el Equipo de Gobierno municipal, en la actuación “global” que para toda esta zona se está ejecutando a través del Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, con una inversión de más de diez millones de euros y que incluye, entre otras actuaciones, “la ampliación de la calle Pósito, su conexión con la calle Almanzor, la adecuación de la ladera de San Cristóbal o la construcción de nueva vivienda pública de alquiler junto a la calle Pósito”, ha enumerado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. Para la edil popular, muchas de las cuestiones que se incluyen en esta moción sobre cuestiones de mantenimiento “se han abordado junto a los vecinos en una reciente visita y que se tratará de dar debida respuesta, como parte de la planificación que desarrolla, no solo en este barrio, sino en el conjunto de la ciudad el Equipo de Gobierno”. También ha venido a destacar, para esta zona de la ciudad, la inversión “millonaria” anunciada por la Junta para la Alcazaba, ampliada a la muralla de Jayrán, en su caso con 1,5 millones de euros de inversión, lamentando que el Gobierno socialista al frente de la Junta “en cuarenta años haya sido incapaz de atender el mantenimiento y la conservación del Conjunto Monumental”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

