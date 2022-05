Almería El PMD enseña hábitos saludables a más de 1.700 escolares de 20 colegios miércoles 11 de mayo de 2022 , 19:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la participación de la Almazara de Canjáyar, Caparrós Nature y Pan Hidalgo, los alumnos han podido dialogar con deportistas de élite ¿Qué desayunan?, ¿cuáles son sus frutas preferidas?, ¿Cuántas horas hay que dormir para descansar bien? o ¿en qué consiste la disciplina que practican?… Éstas son algunas de las preguntas que los más de 1.700 escolares de veinte colegios de la ciudad han realizado a los deportistas de élite participantes en el I Plan de Hábitos Saludables, que se ha desarrollado en las últimas dos semanas. Un programa realizado por las Áreas de Deporte y Agricultura del Ayuntamiento de Almería. Gracias al mismo, han participado en total 1.742 niños y niñas de Almería que han podido formarse y aprender por las charlas que se han organizado en cada centro educativo. Además de esta explicación, cuentan con la asistencia de deportistas de élite que les brindan, en primera persona, con sus testimonios sobre cómo han llegado a lo más alto en sus disciplinas, haciendo hincapié en tres aspectos: una buena alimentación basada en los productos naturales de Almería, cuidar el descanso y enfocar su vida con una mentalidad positiva. Posterior a esta charla, los alumnos de los colegios almerienses han comprobado las fuerzas y vitaminas que proporciona un buen desayuno saludable compuesto por una rebanada de pan con tomate y aceite de oliva virgen extra de Almería, proporcionadas por las tres empresas colaboradoras: Almazara de Canjáyar, Caparrós Nature (La Gergaleña) y Pan Hidalgo. El concejal de Deportes y Agricultura, Juanjo Segura, afirma que “el objetivo principal del Patronato Municipal de Deportes es fomentar el hábito saludable del deporte, e igual de importante es alimentarse bien. Por eso, hemos querido que los deportistas de élite expliquen en primera persona cómo se alimentan. El objetivo principal es que incorporen más frutas y verduras, y reduzcan el consumo de bollería industrial. Gracias a los clubes y deportistas, a los patrocinadores y los colegios, así como la implicación demostrada por los estudiantes en todos los coloquios”. El I Plan de Hábitos Saludables se ha aplicado a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de 20 colegios, a los que se les ha contado que los ‘Grandes sueños se consiguen con pequeños hábitos saludables’, y han tenido la posibilidad de dialogar, en cada encuentro, con los deportistas que acuden a los centros. Los centros escolares que han participado son San Fernando, Europa, Sagrada Familia, Rafael Alberti, Nuestra Señora del Milagro, Colonia Araceli, Stella Maris, Mar Mediterráneo, Francisco de Goya, Ferrer Guardia, Lope de Vega, Inés Relaño, San Indalecio, San Bernardo, Torremar, Virgen de La Chanca, Ginés Morata, Ave María, Padre Méndez y Virgen del Mar de Cabo de Gata. Han participado deportistas de los clubes CB Almería (baloncesto), Stella Maris (gimnasia), Costarrítmica (gimnasia), La Salle (gimnasia), Ura (rugby), Unicaja Costa de Almería (voleibol), UD Almería (fútbol), Los Troncos (piragüismo), Urci (balonmano), Alianza Ksv (judo), Team Almeria Boxing (boxeo) y CD Halterofilia Almería (halterofilia). También, en el plano individual, el jugador de la Selección Española de Fútbol-Playa Francisco Donaire ‘Dona’ y los atletas Lola Bouza e Isidro Leyva. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.