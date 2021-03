El Ayuntamiento reabre parques y amplía aforos

viernes 05 de marzo de 2021 , 16:29h

La Junta de Andalucía confirma para la capital la rebaja al Nivel 3 de alerta sanitaria por COVID, lo que permitirá una próxima reapertura de las oficinas periféricas y la reactivación inmediata de los procesos selectivos