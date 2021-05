La Red Eures organiza un taller sobre vivir y trabajar en Portugal

martes 11 de mayo de 2021 , 18:49h

El programa Eures ofrece ayudas a la movilidad para ir a entrevistas o incorporarse al puesto y para cursos de idiomas

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea, sobre un taller con información práctica para las personas interesadas en vivir y trabajar en Portugal. El taller se celebrará de manera telemática el jueves 13 de mayo a las 11:00 y se podrá seguir en directo, vía streaming, a través de la página web European Online Job Days.El evento será dirigido por consejeros Eures portugueses, que ofrecerán información sobre el mercado laboral del país vecino, cómo y dónde buscar trabajo en Portugal y consejos para redactar el curriculum. También participarán empresas portuguesas con vacantes disponibles e interesadas en la contratación de trabajadores.A través del chat los asistentes podrán plantear preguntas sobre la presentación y las dudas que tengan acerca de la búsqueda de empleo en Portugal. Las personas interesadas en asistir sólo tienen que entrar en el enlace https://www.europeanjobdays.eu/en/events/european-info-day-eures-spain-eures-portugal-living-and-working-portugal , no es necesario registrarse previamente y no hay limitación de número de asistentes.El servicio Eures, la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (con quien se puede concertar una cita en el teléfono 950011432 o en la dirección electrónica [email protected] ) y en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la provincia.La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).