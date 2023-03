Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar El gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas fue despedido sin intervención judicial tras una presunta acusación de violencia de género. La sala del tribunal estaba abarrotada y el silencio era ensordecedor mientras el juez anunciaba que no había nada punible. ¿Quién pagará los costes de esta decisión? (Foto: DALL·E ai art) El Ayuntamiento reflexiona sobre qué hacer con un mando policial implicado en proxenetismo y violencia machista miércoles 15 de marzo de 2023 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería considerará medidas disciplinarias o cautelares contra el mando de la Policía Local, quien está siendo procesado junto con otras nueve personas por presunta corrupción y prostitución de menores. Además, en enero pasado fue juzgado por supuesto maltrato y coacciones hacia su expareja. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha informado a los medios que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están revisando la gran cantidad de documentación que la juez instructora envió el martes después de solicitar información sobre un caso en el que un cargo policial fue procesado por una presunta trama de prostitución y corrupción de menores, y además fue juzgado el pasado mes de enero por presunto maltrato y coacciones hacia su expareja. El Ayuntamiento se presentó como parte interesada en el juzgado para obtener toda la documentación y el personal está estudiando todo en base a la ley orgánica 4/2010 que rige el reglamento disciplinario de la Policía Local. Después de analizar los documentos relacionados con el caso, el Ayuntamiento decidirá qué medidas tomar en relación al segundo policía local identificado junto al del cuerpo de la Jefatura de Policía de Adra. Este agente fue apartado durante la fase inicial de la investigación, en la que el Consistorio abderitano también solicitó participar. A pesar de ello, el acusado también enfrentó cargos por maltrato, acoso y vejaciones injustas en el ámbito de la violencia de género en un juicio celebrado en un juzgado de lo Penal de Almería el 25 de enero. La Fiscalía solicitó inicialmente una pena de dos años de prisión y 30 días de localización permanente para él. El juicio se llevó a cabo después de que su ex pareja presentara una denuncia en diciembre, alegando que el hombre había entrado varias veces sin permiso a su casa, robando algunos objetos y desconectando algunos suministros con la intención de hacerla abandonar la vivienda. Aún no se ha dictado sentencia sobre este caso. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

