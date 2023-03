Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Consejo General de Participación Ciudadana echa a andar miércoles 15 de marzo de 2023 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ausencia en la sesión constitutiva y en el nombramiento de las FAVAs, ‘Siglo XXI’ y ‘Distrito Uno’, como representantes de este Consejo en las Juntas Municipales, de los representantes de Psoe y de la concejala no adscrita, Carmen Mateos La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presidido esta mañana la sesión constitutiva del Consejo General de Participación Ciudadana una vez aprobado su nuevo reglamento y designados sus miembros, nombramientos realizados por la Junta de Gobierno Local el pasado 24 de febrero. Además de la constitución del Consejo General, en el Orden del Día de la sesión ordinaria celebrada hoy, con la ausencia de los representantes del grupo municipal socialista y la concejala no adscrita, Carmen Mateos, se ha incluido el nombramiento de los dos vocales pertenecientes a las FAVA legalmente constituidas, representantes de este Consejo en las Juntas Municipales de Distrito, tal y como se recoge en el Reglamento de Participación Ciudadana. FAVA ‘Siglo XXI’ y la Federación de Asociaciones ‘Almería Distrito Uno’ representarán a las FAVAS, de acuerdo a la votación y nombramiento que se ha producido en el seno del Consejo, en las Juntas Municipales de Distrito. Será la constitución de estas Juntas, de acuerdo a los cuatro distritos en los que se divide administrativamente el término municipal, el siguiente paso que seguirá a la formalización del Consejo General, integrado, entre otros, por representantes vecinales, representantes de la Corporación Local y entidades sin ánimo de lucro cuyo domicilio social o ámbito de actuación estén ubicados en el municipio de Almería. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y vicepresidenta del Consejo, Paola Laynez, ha subrayado la importancia de la constitución de este nuevo Consejo, dando cumplimiento al Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, como un instrumento más para canalizar la participación de los ciudadanos en la gestión de la ciudad, no solo a través de la representatividad de los concejales de las diferentes formaciones políticas del Ayuntamiento, si no también a través de las Federaciones Vecinales que se integran en el mismo”. El Consejo General de Participación Ciudadana de Almería, adscrito al Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, se constituye como órgano consultivo de participación, información y formulación de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y acciones derivadas de las competencias municipales del Ayuntamiento de Almería. Objetivos A este Consejo General, presidido por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, se podrán elevar para su debate y valoración asuntos que presente el Ayuntamiento relacionados con el seguimiento y la evaluación de programas; fomentar la participación directa de personas, entidades y sectores afectados o interesado, proponiendo mecanismos más adecuados para una buena información, motivación y seguimiento de las actividades; potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades, que actúen en el ámbito del Consejo, ya sean públicas o privadas; fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales, encaminadas a la defensa de los derechos de las personas; realizar o promover estudios, informes y actuaciones generales; contestar las consultas que puedan hacerles otros órganos de participación municipales o proponer audiencias públicas a cualquier área responsable de los servicios municipales, recogiendo todas sus actividades a través de un Informe que tendrá carácter anual. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas II Gala solidaria de la Asociación Brada Conoce las Obras Ganadoras del Festival de Cortos Inclusivos Gallo Pedro

