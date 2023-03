Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Mesa del Ferrocarril celebra sus siete años de presión miércoles 15 de marzo de 2023 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante el evento se rendirá homenaje a Jesús Martínez Capel, quien fue presidente de Asafal y miembro de la comisión permanente de la mesa La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería cumple siete años de actividad. Según el coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, cuando comenzaron su labor, la Alta Velocidad estaba paralizada y había muchos proyectos acumulando polvo. Sin embargo, gracias a su acción y actividad, han logrado sacar del cajón varios de estos proyectos. La asamblea anual se llevará a cabo en el Círculo Mercantil de Almería y se revisará la situación actual de las infraestructuras ferroviarias. La Mesa del Ferrocarril celebrará su séptimo aniversario con un encuentro en el que participarán 224 socios y autoridades. Además, se ha invitado a la sociedad almeriense en general. Según Tejada, retomarán el formato participativo de asamblea general para debatir y tomar decisiones, lo cual les produce una gran alegría. Durante el evento se rendirá homenaje a Jesús Martínez Capel, quien fue presidente de Asafal y miembro de la comisión permanente de la mesa. Según el coordinador, Martínez Capel era un almeriense comprometido con las reivindicaciones ferroviarias de la provincia. Además, se entregará un reconocimiento en 2023 a la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) como representante de todos los medios de comunicación que han apoyado las reivindicaciones de la plataforma ciudadana desde el punto de vista informativo y mediático. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.