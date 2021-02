Capital El Ayuntamiento renueva la cubierta del pabellón deportivo del colegio San Indalecio martes 16 de febrero de 2021 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, visita la instalación, que incluye unos lucernarios para aportar luz natural Con fiabilidad y garantías para practicar deporte, el Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, sigue apostando por la mejora de las instalaciones deportivas municipales para que los almerienses disfruten al máximo de la actividad física. Por tal motivo, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco ha asistido junto al concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el director del IES San Indalecio, Cristóbal Collado, al pabellón de La Cañada para comprobar el estado del recinto tras la finalización de unas obras que han supuesto la renovación de la cubierta, incluyendo unos lucernarios que aportan luz natural al pabellón. Con una inversión de más de 64.000 euros, Ramón Fernández-Pacheco ha detallado que “es una alegría ver el buen estado tras las obras en el Pabellón de La Cañada, un lugar que es diariamente el punto de encuentro y la formación de una comunidad educativa, diferentes deportistas de los clubes y escuelas de nuestra ciudad”. Además de la instalación deportiva, el alcalde ha recordado que “hemos mejorado el acceso al entorno, tan importante para el colegio San Indalecio, que también usa este pabellón”. Desde el Ayuntamiento, el alcalde ha expresado que “a través del Patronato Municipal de Deportes, apostamos porque la base de Almería forme parte de una escuela de valores como es el deporte”. Esta actuación, como ha remarcado durante la visita, “demuestra que todas las instalaciones deportivas municipales son importantes y necesarias para que los almerienses disfruten de la práctica del deporte en buenas condiciones. Almería continúa dotándose de modernas instalaciones municipales para que, desde la base hasta equipos puedan disfrutar y la ciudad siga promocionándose como ‘Ciudad del Deporte’”. Cristóbal Collado, director del IES San Indalecio, ha agradecido al Ayuntamiento de Almería “por la mejora acometida, que alrededor de 700 alumnos y alumnas disfrutarán porque cuando llovía nos dificultaba la práctica deportiva y ha quedado estupendamente, hay mucha luminosidad”. Junto a los estudiantes, clubes y ciudadanos en general podrán utilizar las remozadas instalaciones. La empresa responsable, 'Obraserv DL SL', se ha encargado de cambiar en un plazo de dos meses, la totalidad de la cubierta y se ha instalado un nueva con aislamiento térmico, además de sustituir los canalones y las bajantes de canalización de aguas, con el fin de solucionar los problemas de goteras. Y la gran novedad, la instalación de lucernarios para disponer de luz natural. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

