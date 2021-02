El PSOE exige la licitación inmediata el edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas

martes 16 de febrero de 2021 , 15:52h

Sánchez Teruel subraya que el futuro hospital de Roquetas se financiará con el dinero de los Presupuestos Generales del Estado







El PSOE de Almería ha exigido al Gobierno andaluz que retome el proyecto para levantar un nuevo edificio de Consultas Externas en el Hospital Torrecárdenas, paralizado hace ya más de un año y que debía entrar en 2021 en funcionamiento. El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha lamentado que el Ejecutivo de Moreno Bonilla esté intentando “enterrar” este proyecto que se había conseguido para Almería durante la etapa de gobierno de Susana Díaz, y ha instado al presidente andaluz a que rectifique y apruebe la licitación “de manera urgente”.



El responsable socialista ha recordado que el proyecto para la construcción del nuevo edificio de Consultas Externas contemplaba levantar un edificio de 8.000 metros cuadrados junto al Hospital Materno Infantil, con más de cien salas para consultas y pruebas, hospital de día médico, hospital de día oncológico y una zona de diagnóstico por imagen. “El edificio iba a suponer un salto cualitativo y cuantitativo de la sanidad pública almeriense, pero tras la llegada de PP y Cs al gobierno de la Junta, parece que se lo ha tragado la tierra”, ha lamentado.



En este punto, ha recordado que la construcción de este edificio quedó licitada por el anterior gobierno socialista de la Junta, la adjudicación llegó a firmarse en el verano de 2019, pero en enero de 2020 el nuevo gobierno andaluz decidió rescindir el contrato. “Supuestamente iban a licitarlo de nuevo a lo largo de 2020, pero ha pasado más de un año y nada hemos vuelto a saber”, ha denunciado.



El responsable provincial del PSOE ha advertido contra la intención del Ejecutivo de PP y Ciudadanos de desistir de la construcción del este edificio, algo que los socialistas no van a “consentir”, ya que “los almerienses no se merecen un gobierno que les quite lo que es suyo”. “No vamos a permitir que Moreno Bonilla entierre este proyecto que había conseguido Almería de manos de un gobierno socialista, un edificio de alta gama que significaba para Almería más y mejor sanidad, más tecnología y más personal; y por eso le exigimos al Gobierno de Moreno Bonilla, en nombre de los almerienses, que licite de manera urgente este edificio”, ha insistido.



Sánchez Teruel ha acusado al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos de estar intentando evitar a toda costa invertir en la sanidad almeriense. Así, ha sostenido que, para poder terminar el Hospital Materno Infantil, el Gobierno de Moreno Bonilla “enterró” el edificio de Consultas Externas y cerró el Hospital de la Cruz Roja. Además, para la construcción del Hospital de Roquetas de Mar, anunciada recientemente, ahora se ha conocido que tampoco se financiará con fondos propios de la Junta, “sino con los conseguidos por Pedro Sánchez”.



Así, desde el PSOE se ha hecho notar que, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicado este lunes, se detallaba que el futuro hospital de Roquetas se construirá con los fondos Next Generation. “Ni a través de la inversión privada, como dijo el PP en un principio, ni con la colaboración público-privada que Moreno Bonilla dijo que estaba estudiando, ni con el plan Andalucía en Marcha, del que nada se ha vuelto a saber; el hospital vendido por la Junta se hará con el dinero proveniente de los Presupuestos Generales del Estado”, ha reivindicado.



A la vista de lo sucedido, Sánchez Teruel se pregunta “qué dinero está poniendo Moreno Bonilla para mejorar la sanidad de Almería, la niña bonita de la que habla la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, ya que en dos años no se ha construido ni un solo centro de salud nuevo, se ha roto el contrato para el edificio de Consultas Externas, se ha cerrado el hospital de la Cruz Roja y ahora el dinero del hospital de Roquetas sabemos que llegará de los fondos conseguidos por el Gobierno central”. En definitiva, el que ha denominado “el Gobierno del cambio a peor” lleva “24 meses fallándoles de manera burda y clamorosa a los almerienses”, según ha mantenido.