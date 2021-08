Capital El Ayuntamiento reordena un solar como aparcamiento entre Cortijo Grande y La Goleta jueves 19 de agosto de 2021 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco visita el espacio reformado con una inversión de casi 30.000 € y anuncia una próxima actuación en el Sector 20 dentro del ‘Plan de Transformación de Solares Municipales’





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el nuevo aparcamiento que se ha habilitado en un solar municipal en desuso situado en la calle Fuente Victoria, entre Cortijo Grande y La Goleta, y en el que, con una inversión cercana a los 30.000 euros pueden estacionar 67 vehículos (cinco en plazas para personas con movilidad reducida) y 15 motos. La recuperación como parking de este solar responde a una demanda vecinal y ha permitido limpiar y adecentar un espacio de 1.240 metros cuadrados detrás del edificio de la Tesorería General.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, el alcalde ha comprobado el resultado de la mejora desarrollada por la empresa NILA con cargo al contrato de mantenimiento de la ciudad y en el marco del ‘Plan de Transformación de Solares Municipales’.



La actuación ha consistido en la pavimentación del solar, la reparación del murete perimetral y la colocación de señalización horizontal y vertical. Además, se ha aprovechado para ampliar la acera y darle el mismo ancho que tiene la del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se da respuesta, además a la demanda vecinal y también de los empresarios del cercano polígono de La Celulosa, ha recordado Fernández-Pacheco.



Este nuevo espacio destinado a aparcamiento en superficie no es el único que se ha desarrollado en los últimos meses en el marco del ‘Plan de Transformación de Solares Municipales’. En julio del año pasado, el Ayuntamiento puso en uso y servicio el solar de 3.000 metros cuadrados situado entre la Avenida del Mediterráneo y la calle Las Alpujarras, en el barrio de las 500 Viviendas, donde hay espacio para 71 vehículos y 12 motos. También se adecentó un espacio con 40 plazas para coches y 6 para motos debajo del puente de la Avenida del Mediterráneo en la misma avenida de Montserrat.





Cuatro aparcamientos

A comienzos de octubre del mismo año quedaba abierta una gran zona de aparcamiento en otro solar municipal de 2.750 metros cuadrados ubicado en el camino de Cervantes, junto al CEIP Ginés Morata, con capacidad para 77 vehículos y 14 motos. Próximamente, tal y como ha anunciado el regidor, se va a continuar con la reordenación de un solar en el Sector 20.



Así, en apenas un año se han habilitado sobre pavimento más de 300 plazas de aparcamiento aprovechando solares sin uso de titularidad del Ayuntamiento. Todo en el marco de un plan que ha permitido ofrecer nuevos equipamientos en solares hasta entonces vacíos. Huertos urbanos, parques caninos o aparcamientos se han puesto en uso para atender las demandas vecinales, concreta la edil Sacramento Sánchez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.