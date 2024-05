Economía Cano renuncia a la reelección al frente de ASEMPAL Durante su presidencia, ha puesto en valor el dinamismo y audacia del tejido empresarial de la provincia, especialmente en organizaciones cúpula como CEOE, CEPYME, CEA y ATA, con cuyos lideres mantiene excelentes relaciones miércoles 15 de mayo de 2024 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano García, ha comunicado al Consejo General, reunido esta mañana, su decisión de no presentarse a las elecciones que celebrará la Confederación este verano. José Cano ha adelantado a los miembros del Consejo General, órgano de gobierno en el que están representadas las Asociaciones Sectoriales y Territoriales de la Confederación, que no renovará para un cuarto mandato y ha agradecido a todos su apoyo y confianza durante los 12 años que ha estado al frente de ASEMPAL. “Ha sido un orgullo representar a un colectivo formado por los auténticos protagonistas del progreso económico y social de nuestra sociedad, por hombres y mujeres de empresa que crean empleo y generan bienestar para todos. Como dice el lema de Asempal, estoy orgulloso de ser empresario, y de haber sido la cabeza visible de lideres sociales que son capaces de superar todas las dificultades para sacar adelante a sus empresas y de trabajar por el desarrollo de Almería”. El presidente de Asempal ha recibido un largo aplauso de los empresarios y empresarias del Consejo que han expresado su reconocimiento a su gestión eficaz y decidida defensa de las empresas, pymes y autónomos de Almería, así como a su independencia y capacidad de diálogo. El Consejo ha destacado su tesón para defender a las empresas en situaciones muy complicadas, como la pandemia, la crisis energética, la defensa de la Constitución, o denunciando la hiperregulación, la falta de agilidad de las administraciones o las cargas desproporcionadas para las empresas. Su presidencia también ha sido de vital importancia para situar a la Confederación Empresarial como abanderada de la Sostenibilidad, a través de la estrategia inversora Agua-Energía Alimentos, o de su Plan de Acción “Planeta, Personas y Bienestar”, como tres conceptos clave que identifican al empresariado almeriense: respetuoso con el planeta, priorizando a las personas y generando bienestar social. En estos años, José Cano se ha distinguido por fomentar entre las empresas la seguridad y salud en el trabajo y señalar el Agua como la necesidad más acuciante para Almería, reivindicando las infraestructuras hídricas pendientes y la necesidad de sumar todas las fuentes y aumentar los recursos no convencionales, especialmente en desalación y regeneración, para garantizar la seguridad hídrica de Almería. Además, ha continuado exigiendo el Corredor Mediterráneo AVE Almería, autovías o redes eléctricas que, desde siempre, han sido una demanda constante de la Confederación. Pese a su relevo al frente de Asempal continuará como vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, cargo en el que fue elegido en 2022 en la candidatura liderada por Javier González de Lara, presidente de la CEA. Durante su presidencia, ha puesto en valor el dinamismo y audacia del tejido empresarial de la provincia, especialmente en organizaciones cúpula como CEOE, CEPYME, CEA y ATA, con cuyos lideres mantiene excelentes relaciones. José Cano es socio y miembro del Consejo de administración de Deretil, grupo empresarial que opera en los sectores farmacéuticos, nutrición, protección vegetal y cosmética. Su relación con el mundo asociativo empresarial se remonta a 1995, primero como miembro del Comité Ejecutivo de Asempal y posteriormente como presidente de la Asociación de Energías Renovables. Llegó a la presidencia de Asempal en 2012 siendo reelegido en 2016 y 2020. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

