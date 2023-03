Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento se vuelca con Asalsido en el Día Internacional del Síndrome de Down martes 21 de marzo de 2023 , 17:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales Jesús Luque y Paola Laynez han estado presentes en el showcooking que la asociación ha realizado en el Mercado Central para demostrar que no hay barreras ‘Con nosotros, no para nosotros’. Es el lema de este año de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down que cada 21 de marzo se celebra para demostrar que, si se quiere, se puede, y que no existen barreras. Precisamente este lema ha quedado de manifiesto este martes, en el Espacio Gastronómico del Mercado Central de Almería, donde se ha desarrollado un showcooking en directo realizado por miembros de Asalsido-Down de Almería. Los concejales de Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque; y de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han estado presentes en acto, acompañados además de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín. El responsable del Área de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, ha vuelto a subrayar “el compromiso y apoyo del Ayuntamiento de Almería hacia a este colectivo, en particular en este día tan importante, hoy demostrando en este espacio gastronómico que no haya barreras, hoy con un showcooking en el que nos han sorprendido con sus habilidades culinarias” Para Luque “un cromosoma de más, no puede suponer ningún derecho de menos, por eso el Ayuntamiento siempre va a apoyar a todos los colectivos que garanticen la inserción laboral, como venimos haciendo hasta ahora, y que hagan que todos los almerienses sean más visibles”. Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado "el importante trabajo de Asociaciones como Asalsido, que se esfuerzan cada día por la integración social y laboral, de las personas con Síndrome de Down". Martín ha respaldado que desde el Gobierno andaluz "queremos agradecer la trayectoria que vienen realizando a lo largo de vuestros 33 años de historia; gracias a todos vuestros socios, voluntarios, familias, trabajadores y usuarios que cada día sois un ejemplo a seguir para el resto de la sociedad. Vuestro trabajo por la igualdad da sus frutos de forma diaria con la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Y en días como estos se refleja cómo vuestro incansable esfuerzo da sus frutos". Por último, Isabel Parras, de la Asociación ASALSIDO, ha indicado que “poco a poco, con los apoyos necesarios de toda la sociedad, pueden conseguir cuotas que hasta ahora eran un poco difíciles de ver y de prever”. Parras ha reconocido que “están viviendo sus vidas autónomas, trabajando, en los colegios…y eso es gracias a todas las administraciones, a las cuales agradecemos enormemente y de corazón”. Por último, la presidenta de Asalsido-Down ha reconocido que “hemos entregado 3.000 chapas por toda Almería para que se lede más visibilidad al Síndrome de Down y nos hemos unido a la campaña de Down España de No somos un estereotipo sino que somos más”. Los participantes en este showcooking, al otro lado del mostrador, han elaborado un pisto manchego y unas deliciosas tostas de tomate con ahumado. Ambos platos, elaborados con mimo y cuidado, han sido degustados por todas las personas que han llenado este espacio gastronómico del Mercado, además de por los propios representantes políticos. Con este, y otros tantos actos, Asalsido-Almería ha querido dar visibilidad y demostrar que en cualquier sector, ya no solo en la hostelería, las personas con down son capaces de todo porque, no hay barreras. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Asalsido es “referente en inclusión” en el Día Mundial del Síndrome de Down 20 itinerarios laborales en Down Almería

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.