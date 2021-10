Capital El Ayuntamiento suspende cautelarmente las liquidaciones de plusvalía tras la sentencia del TC miércoles 27 de octubre de 2021 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía, Juan José Alonso, justifica la decisión “por seguridad jurídica” a la espera de conocer el contenido de la sentencia y urge al Gobierno a buscar una solución para afrontar la nulidad de la plusvalía







El concejal de Economía y Función Publica, Juan José Alonso, ha anunciado hoy que "por seguridad jurídica, el Ayuntamiento de Almería suspende cautelarmente las liquidaciones de plusvalía, en tanto en cuanto se conozca en profundidad el contenido de la sentencia avanzada por el Tribunal Constitucional respecto al cobro de este impuesto".



En declaraciones a los medios de comunicación sobre la repercusión que está sentencia tendrá en el capítulo de ingresos municipales y en el diseño de los presupuestos para el próximo año, Alonso se ha mostrado “preocupado” por las graves consecuencias que esta sentencia traslada ahora a los más de 8.000 ayuntamientos de todo el país por la repercusión que va a tener en las cuentas municipales la resolución del Alto Tribunal.



En este sentido, ha criticado la “pasividad y dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez, dando lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional eliminando el impuesto de plusvalías”, una sentencia que, además de declarar la inconstitucionalidad del tributo, “va a generar una enorme inseguridad jurídica”, ante la que ahora el Consistorio almeriense suspende cautelarmente la liquidación, y que además tendrá consecuencias en la elaboración de un presupuesto “que prácticamente teníamos definido en el objetivo de su aprobación antes de final de año. Esta sentencia lo paraliza todo”, ha lamentado el edil popular.



Ha insistido Juanjo Alonso en que el Ayuntamiento de Almería dejará de ingresar alrededor de 6,5 millones de euros en 2022, cuantía que supone aproximadamente un seis por ciento del capítulo de ingresos del Ayuntamiento, según los cálculos realizados por el Área de Economía y Función Pública, exigiendo en este sentido a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y al Gobierno de España, una “solución” ante la nulidad de la plusvalía



Un nuevo “varapalo” para las cuentas municipales de los Ayuntamientos que, en el caso de Almería, como ha recordado también Alonso, continua sin recibir ni un sólo euro provenientes de los fondos COVID, tampoco nada se sabe de los fondos para el rescate del transporte urbano… Son ya muchos años que venimos arrastrando en nuestra mochila la deficiente gestión económica del Gobierno de España y esta es una piedra más en el camino”, ha denunciado el responsable municipal de Economía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

