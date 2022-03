Capital El Ayuntamiento trámita subvenciones de rehabilitación para Pescadería-Avenida del Mar viernes 25 de marzo de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adjudicada también la redacción del proyecto para la reparación de los edificios de salvamento de Cabo de Gata, Retamar y Nueva Almería y se aprueba la convocatoria y bases del concurso del cartel de la Feria El Ayuntamiento da un paso más en el trámite para solicitar las subvenciones de rehabilitación dentro del ARRU Pescadería-Avenida del Mar El Ayuntamiento de Almería continúa la tramitación administrativa avanzando en su anuncio de solicitar las subvenciones en el marco del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana en Andalucía (ARRU) con dos acuerdos hoy elevados a Junta de Gobierno Local. El primero de ellos solicitando a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio las subvenciones para la financiación de realojos temporales, del equipo técnico de gestión, la urbanización de la zona de Torreones y la rehabilitación de las viviendas municipales de la calle Estrella Polar, con un importe total de 946.750 euros, complementados con la aportación municipal de 912.750 euros, actuaciones previstas para las que el Consistorio “ostenta la plena disponibilidad de los terrenos como propietario de los mismos y su ámbito se ajusta y es conforme a la normativa urbanística vigente”, como se recoge en la propuesta elevada al órgano de gobierno desde el área de Urbanismo e Infraestructuras que dirige la concejala Ana Martínez Labella. La propuesta incluye además la asunción del compromiso de disposición de los recursos económicos necesarios para la financiación de todas las líneas para las que se solicita la subvención, el compromiso de redactar y ejecutar un proyecto de participación ciudadana y realizar su publicidad referente a la línea de actuación subvencionable prevista para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, la aprobación del Plan de realojos temporales para la línea de subvención de realojos temporales y la autorización, en su caso al alcalde, para la presentación de la solicitud de la subvención en todas las líneas indicadas así como para adoptar cuantos actos de ejecución resulten necesarios, cuyo plazo finaliza el próximo 2 de mayo. El segundo de los acuerdos que se ha elevado a Junta de Gobierno es la aceptación, por parte del Consistorio, del apoderamiento realizado por la Comunidad de Propietarios El Patio para que el Ayuntamiento de Almería actúe como sustituto legal a los efectos de la contratación y gestión de las obras subvencionables y del cobro de las subvenciones para la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, comunidades de propietarios, dentro del ARRU Pescadería-Avenida del Mar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

