Capital Éxito de solidaridad en el XIV Maratón de Donación de sangre jueves 12 de mayo de 2022 , 18:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha donado sangre y ha animado a donar en el evento organizado por el Centro de Transfusión Sanguínea que tiene el reto de llegar a los mil donantes en una jornada El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado convencido de que el Pabellón Municipal Rafael Florido vuelve a ser este jueves “escenario de la solidaridad en mayúsculas de los almerienses” que participan en el XIV Maratón de Donación de Sangre organizado por el Centro de Transfusión Sanguínea con el reto de alcanzar los mil donantes en una sola jornada. Acompañado por el coordinador del Centro de Transfusión Sanguínea, Arif Laarej, y junto a la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, y el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el regidor ha agradecido la labor de los más de 50 profesionales sanitarios (algunos llegados desde otras provincias andaluzas) y la de los voluntarios de la Asociación de Donantes de Vida a la hora de organizar un maratón de donación con un doble objetivo: tener reservas suficientes de sangre y aumentar el número de donantes de sangre y plasma en Almería. Así lo ha asegurado Laarej, que ha explicado cómo la provincia de Almería ha aumentado sus necesidades de donaciones de sangre y, si hasta ahora bastaban con 60 donaciones diarias, ahora son necesarias 70 donaciones al día para cubrir las necesidades de hospitales y pacientes, ha subrayado. Fernández-Pacheco, que ha aprovechado la jornada para volver a donar sangre al igual que Maribel Sánchez y Juan de la Cruz Belmonte, ha recordado, en este sentido, que “la sangre no se fabrica, se dona”, de ahí la importancia de acudir a llamamientos como el de la maratón de donación que llevaba dos años sin poder celebrarse como tal en el Rafael Florido, aunque sí se han desarrollado donaciones en otras instalaciones municipales, como el propio Ayuntamiento o el Teatro Apolo. Hacer historia La delegada del Gobierno, por su parte, ha insistido en la labor de difusión para animar a los almerienses para que donen sangre o plasma. En la última edición de la maratón celebrada en el Rafael Florido se alcanzaron algo más de 900 donantes y ahora el objetivo es llegar a mil para hacer que Almería haga historia. Sería la primera ciudad de España en alcanzar esa cifra de donantes en un solo día, ha asegurado. Los requisitos para donar son sencillos, han apuntado los responsables sanitarios: tener buena salud, pesar más de 50 kilos y tener más de 18 años. De ahí que se busque no sólo donaciones, sino aumentar el número de donantes de sangre y plasma a la par que lograr que la donación sea un “hábito constante”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.