Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Ayuntamiento y el IES Maestro Padilla abogan por la igualdad en la actividad profesional

lunes 06 de marzo de 2023 , 16:28h

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha inaugurado esta mañana las Jornadas ‘Marzo con nombre de mujer’, organizadas por el Ayuntamiento de Almería junto al IES Maestro Padilla, dentro de su proyecto de centro: ‘Universo: mujer tenías que ser’ y en el marco de las actividades programadas a nivel municipal en torno a la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

En formato de mesa redonda esta jornada, celebrada en su quinta edición en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) y con la asistencia de casi doscientos alumnos del los institutos Maestro Padilla y Azcona, ha reunido en un mismo foro a mujeres cuya labor profesional está ligada a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de a una periodista que trabaja en zonas de conflicto, profesiones todas ellas que, de un tiempo a esta parte, “están aparcando estereotipos, rompiendo barreras y dejando de ser ‘cosa de hombres”, ha destacado Laynez.

“Esta charla pretende dar visibilidad a las mujeres y demostrar que cualquier persona puede dedicarse al trabajo que quiera, sin importar su género”, ha explicado la edil popular, reconociendo en este papel a las ponentes de esta jornada: la única bombera de Almería que forma parte de este Cuerpo, María Monje; la teniente de la Guardia Civil María Sánchez, la miembro de la Plana Mayor de la Benemérita Victoria Cachafeiro Danza; la intendente mayor de la Policía Local de Almería, Carmen María Martínez Morales; la policía nacional Raquel Gómez; la teniente de la Legión Irene Ballesteros y, vía telemática, ha participado también de esta jornada, la periodista Constanza Pérez Haro, cubriendo entre otras la invasión de Ucrania.

Laynez ha felicitado la iniciativa que, un año más, pone en marcha el IES Maestro Padilla, acompañando en la labor de concienciación que el Ayuntamiento viene haciendo en torno al papel de la mujer en la sociedad y en su reivindicación por una igualdad real.

María José Ferrer Márquez, coordinadora de Igualdad y Bilingüismo del IES Maestro Padilla, ha reivindicado también “el papel de la mujer en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad”, demanda muy presente en el proyecto que encarna este centro y cuyo objetivo es el de “visualizar el papel de la mujer a lo largo del espacio y tiempo hasta la actualidad, y con una proyección de futuro, tratando de conseguir una sociedad más justa y equitativa, reconociendo la importancia de una igualdad real, que nos ayude a crecer como ciudadanos y ciudadanas. En jornadas como las de hoy tratamos de visibilizar la igualda, la necesidad de una igualdad real que, en estos trabajos que se representan, hoy no existen”, reconocía.

Liderazgo femenino

En representación del grupo de ponentes participantes en esta jornada, la Intendente Mayor de la Policía Local ha insistido en la necesidad de “seguir hablando de la igualdad, que está en la Ley, pero no está del todo en la sociedad. Sobre todo en aquellas profesiones en las que es necesario visibilizar el liderazgo femenino o donde el acceso, el nivel de mando, está muy por debajo respecto a otras profesiones. Hay que seguir diciendo que aquí estamos, que aquí seguimos, sobre todo para que las jóvene tengan un espejo donde mirarse, porque como decía George Steiner, lo que no se nombra o no se ve, no existe. Es necesario que nos vean, se potencien sus vocaciones. Y si no las tienen, que sueñen con tenerlas”

En esta jornada, a través de la experiencia personal de todas las mujeres ponentes, se ha puesto de manifiesto el esfuerzo y tesón de la mujer derrumbando algunos muros que sustentaban la desigualdad entre hombres y mujeres y que aún hoy, en muchos campos de actuación existen. Por ello, se ha abogado por “concienciar y formar, de forma correcta, a todas las generaciones y en especial, a las futuras y avanzar hacia una igualdad plena y real”.

Acto institucional

La jornada forma parte del programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Almería con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Actividades que, tras el éxito de la celebración ayer de la carrera de la mujer, con más de 1.800 participantes, tendrá mañana su continuación con el acto de entrega, en el Salón Noble del Círculo Mercantil, de galardones a ocho mujeres y colectivos, propuestos por el Consejo Sectorial de la Mujer, que han destacado en distintas facetas profesionales o sociales, reconociendo su contribución social o trayectoria profesional.

En este acto recibirán el reconocimiento municipal y de la sociedad almeriense, en general la Intendente Mayor de la Policía Local de Almería, Carmen María Martínez Morales; la que fuera coordinadora provincial de Voluntariado y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía hasta 2019, Laura Negrillo López; la atleta, Alejandra Gálvez Miras; la periodista, Isabel Jiménez Pedrosa; la doctora en Ciencias Químicas, Antonia Garrido Frenich; la profesora de baile, Kina Jiménez; la diseñadora, emprendedora y empresaria, María Almazán Berenguel; y el colectivo RedMadre Almería. En este acto, presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se dará lectura a la declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Los actos con motivo del 8M contiuarán en los próximos días con la celebración de charlas, jornadas informativas, visitas teatralizadas, con la participación de centros educativos, asociaciones y colectivos que se han sumado a la iniciativa municipal y la programación de más de una decena de actividades.