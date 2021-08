Economía Ampliar Mar Villalobos, Cristóbal Cervantes y David Baños conducirán el acto de reivindicación del AVE lunes 30 de agosto de 2021 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia #ObjetivoAVEAlmería continúa avanzando y comienza la cuenta atrás para su puesta en marcha; la presentación de esta iniciativa, impulsada por el tejido empresarial almeriense y la sociedad civil en general, tendrá lugar el 10 de septiembre en el Muelle de Levante.





El Puerto de Almería será el marco incomparable en el que #ObjetivoAVEAlmería comenzará su andadura y lo hará en el transcurso de un acto que dará comienzo a las 20.00 horas, será presentado por los periodistas almerienses Mar Villalobos, Cristóbal Cervantes y David Baños y para el que se han cursado las correspondientes invitaciones.



Mar Villalobos es reportera del programa de TVE Aquí la Tierra desde abril de 2014 tras cubrir sucesivas etapas también como reportera en diversos medios como Canal Sur, Telemadrid o Europa Press.



Cristóbal Cervantes lleva desde los 15 años poniéndose delante de los micrófonos de la radio; comenzaba su andadura en Radio Juventud de Almería desde donde saltó en 1989 a Sevilla donde ha trabajado en Radio Nacional, Onda Cero y Punto Radio; previamente trabajó durante una década en Radio Miramar de Barcelona y en RTVE de Castilla y León. Actualmente continúa desarrollando su trabajo Sevilla donde reside.



David Baños, profesional del marketing y la comunicación con 25 años de experiencia. Ha pasado por prensa, radio, televisión y hoy está más centrado en el sector agroalimentario. Fue pieza clave para que Almería fuese Capital Española de la Gastronomía y ahora para mostrar al mundo las bondades del modelo de agricultura en invernadero.



Estos tres periodistas, dispuestos a apostar por su tierra y a colaborar desinteresadamente en objetivos colectivos, serán los encargados de conducir un acto que impulsado por el tejido empresarial, contará con la asistencia de una amplia representación de la sociedad almeriense a la que se sumará la previsible presencia de representantes empresariales de otras provincias, en apoyo y en torno a un objetivo común: la llegada del AVE.



ObjetivoAVEAlmería es una iniciativa que nace con el único fin de impulsar la ejecución de las obras del AVE desde Murcia para que llegue en plazo a Almería, una iniciativa apolítica que no es contra ni enfrente de nadie y de la forman parte más de un centenar de empresas, instituciones y entidades.



Precisamente en este sentido, cabe destacar la colaboración de la boutique Spiga y del grupo Drop, ambos comercios de moda que aportan el vestuario de los presentadores de este gran acto del 10 de septiembre al que se accederá solo previa invitación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.