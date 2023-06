Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El Cadete Femenino, Subcampeón de España domingo 18 de junio de 2023 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las celestes cierran una magnífica temporada en la que han sido campeonas de Liga, campeonas de Andalucía y ahora uno de los dos mejores equipos de España El equipo cadete femenino Avanza en Verde Inagroup El Ejido Futsal se ha proclamado este mediodía subcampeón de España. Las celestes no pudieron, pese a intentarlo durante todo el partido, imponerse a las locales, Futsal Mataró, y acabaron perdiendo por un ajustado 2-1. Las ejidenses se impusieron en las semifinales a Alcorcón en un partido trepidante e intenso, que llegó al final del tiempo reglamentario con empate a uno y obligó a jugar la prórroga, donde las celestes se impusieron tirando de casta y calidad. En la final, sin embargo, el cansancio acumulado de las semifinales y los nervios pesaron mucho sobre las celestes. El gol inicial de las locales pesó mucho con el paso de los minutos. Las celestes no consiguieron hacer su juego en la primera parte, mientras que en la segunda todo cambió. Las ejidenses dispusieron de varias ocasiones de gol para haber podido empatar el partido, pero el encuentro se cerró con un ajustado 2-1. Pese a ello, gran temporada para las celestes que lucharon, trabajaron y han conseguido proclamarse Subcampeonas de España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

