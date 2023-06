Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Banco del Tiempo celebra su undécimo aniversario domingo 18 de junio de 2023 , 16:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Paola Laynez elogia “la generosidad” de sus 130 integrantes y les animó a seguir colaborando “con la misma ilusión” Bajo la premisa de que todos tenemos algo que ofrecer y algo que pedir nacía en abril de 2012 el Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Almería, una inciativa solidaria a través de la cual sus integrantes intercambian servicios en los que la moneda de pago no es el euro, sino el tiempo. Más de una década después el Banco del Tiempo de Almería continúa repartiendo solidaridad, tal y como se pudo comprobar recientemente durante la celebración del undécimo aniversario en las instalaciones del Centro de la Mujer de Cortijo Grande, sede de una iniciativa que cuenta con más de 130 socios, que comparten habilidades, conocimientos y servicios, con la hora de tiempo como única moneda. En su boletín de servicios disponibles hay cientos de actividades que pueden solicitar de manera personal entre los socios, y luego compensar esas horas haciendo otros servicios que ellos mismos deciden. Idiomas, acompañamientos, trámites administrativos, peluquería, masajes, escucha activa, meditación, piano, arreglos de costura, bricolaje… son algunos de los cientos de servicios que se ofertan y demandan en esta comunidad de apoyo mutuo ya consolidada en nuestra ciudad. Al encuentro asistió la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en funciones, Paola Laynez, que disfrutó de los testimonios tan positivos de los socios, muchos de ellos desde el inicio del proyecto, que compartieron sus experiencias y su satisfacción por formar parte del Banco del tiempo. Laynez agradeció a los socios “su generosidad y disposición a ayudar a los demás, un ejemplo, sin duda, de la inmensa red de solidaridad que existe en Almería, uno de cuyo máximos exponentes es el Banco del Tiempo”. La edil les animó a seguir colaborando “con la misma ilusión del primer día y a convencer a otras personas a unirse”. Chelo García y Marta García, coordinadora y responsable del Banco del Tiempo, respectivamente, repasaron las actividades realizadas durante el último año, alentando a los socios a ser aún más activos, sin miedo a tener números rojos en su cuenta corriente de tiempo, ya que ello es señal de que están participando activamente, y es de eso de lo que trata este proyecto. También tomaron nota de las decenas de propuestas para realizar talleres y nuevos servicios propuestos por los socios asistentes para la temporada estival. La tarde terminó con un tema ‘Goodspell’ interpretado a piano a cuatro manos por Reyes y su alumno de piano, Jose, y el Himno de la Alegría de Beeethoven, cantado por todos los asistentes. El Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Almería tiene su web en mujeralmeria.es, donde se puede ver un vídeo en el que se explica que es el bdt, cómo funciona y cómo hacerte socio. Además, cuenta con un teléfono de información, 950 21 00 73, o se puede escribir al [email protected] y solicitar una entrevista personal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

