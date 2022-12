Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El calendario del Grupo Ecologista Mediterráneo en 2023 está dedicado a las aves urbanas sábado 24 de diciembre de 2022 , 18:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Manuel de la Torre y José Rivera destacan la labor que desarrollan las aves como insecticida natural así como la importancia de cuidar sus ecosistemas El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre, ha participado en la presentación del calendario elaborado para 2023 por el Grupo Ecologista Mediterráneo que este año se dedica a las aves urbanas. El acto se ha desarrollado en la sede de la Delegación y han asistido además el presidente del GEM, José Rivera, y el técnico de la Estación de Anillamiento en Almería, Emilio González a quienes el delegado ha querido agradecer la labor desarrollada para la puesta en marcha de este calendario Tal y como ha explicado De la Torre “se trata de la serie iniciada hace 6 años y que refleja la enorme riqueza ornitológica que atesora la provincia de Almería, unas aves que se pueden encontrar en todos los rincones y en todos los ecosistemas, que conforman una rica biodiversidad y que son reflejo del patrimonio natural almeriense”. Para la edición de este año, el GEM ha escogido un escenario alejado de espacios abiertos, sierras, estepas para centrar la atención en los espacios urbanos. El calendario muestra la convivencia con el ser humano, lo que según el delegado “es un espectáculo natural, un tesoro biodiverso al alcance de la mano, y un elemento que aporta valores al medio ambiente urbano”. El presidente del Grupo Ecologista ha querido destacar “la importante labor desarrollada por la avifauna en Almería como insecticida natural tanto en ciudades como en municipios más pequeños”. En este sentido, Rivera ha pedido “cuidar el ecosistema de estas aves para permitir que sigan anidando en los espacios urbanos”. El calendario 2023 se ha convertido en un coleccionable esperado cada final de año y que permite descubrir a lo largo de los próximos 12 meses la variada fauna avícola existente en los diferentes espacios naturales y este año en concreto en los núcleos urbanos de Almería. En la edición de este año aparecen especies como el estornino negro, el verderón común, el gorrión común o la tórtola turca. El calendario del GEM, en el que colaboran Cajamar Caja Rural y la Sociedad Española de Ornitología (SEO), lleva mostrando a lo largo de los últimos seis años las aves de espacios diferentes, algunas de ellas en peligro de extinción, pero a la vez los valores naturales de todos y cada uno de los lugares escogidos, su clima, su geografía y todo aquello que los convierte en espacios para la vida. En todos los enclaves elegidos viven y anidan numerosas especies que a su vez se convierten en excelentes indicadores de calidad ambiental de estos espacios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Una obra clave para la restauración de Las Salinas estará lista en enero de 2023

