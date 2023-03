Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Campeonato del Mundo de Foodtrucks vuelve a llenar la Rambla de Almería domingo 12 de marzo de 2023 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez ha estado hoy en la celebración de este evento gastronómico que ha reunido a miles de personas este fin de semana La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado este mediodía el Campeonato del Mundo de Foodtrucks que desde el pasado viernes se celebra en la Rambla de Almería. Durante tres días, este punto neurálgico de la ciudad ha acogido los mejores camiones de comida rápida de la provincia e incluso de fuera de ésta. Pizzas, hamburguesas, perritos calientes, fideos, bebidas, empanadas, mojitos o cóckteles se han sucedido a lo largo de esta avenida con recetas tanto nacionales como internacionales y sabores de lo más variopintos. Gastronomía argentina, venezolana, italiana, argentina, cubana y venezolana se ha mezclado con los mejores productos nacionales en una explosión de sabor. La alcaldesa reconocía, durante su visita, que “el Ayuntamiento apoya, y seguirá haciéndolo, este tipo de iniciativas, que ponen en valor la gastronomía local y la de otros países, además de ser una actividad dinamizadora para nuestra ciudad”. Acompañando esta peculiar y extendida gastromía, de distinta variedad y en distintas formas, durante todo el fin de semana han tenido lugar distintas actuaciones musicales. El viernes, tributo a Fito & Fitipaldis. Por la noche fue el show infantil Cantajuegos con los más conocidos personajes de Disney mientras que los amantes del rock disfrutaron con el tributo a Extremoduro. El sábado siguieron las actuaciones con el show de magia infantil, para el disfrute de los más pequeños, y un nuevo tributo, en su caso a Hombres G. Por la noche, todos los asistentes a este campeonato disfrutaron de otros dos conciertos, evocando la música y letras de Triana y Bon Jovi. Hoy domingo, la cita gastronómica ha concluido con el tributo a Queen y con la entrega de premios y reconocimientos a los Foodtrucks más destacados de este encuentro. Una cita que cada año tiene más adeptos y que mezcla los mejores sabores del mundo con talleres, conciertos y otras actividades. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.