Una fotografía de José Antonio Moreno ilustra el cartel de la Hermandad Rosario del Mar domingo 12 de marzo de 2023 , 17:23h La concejal Ana Martínez Labella arropa la ceremonia de la Hermandad, presentado por el periodista Álvaro Hernández El tiempo de Cuaresma está dando paso a la presentación de los carteles de Semana Santa de las diferentes cofradías y ayer, sábado, fue el turno de la Hermandad Rosario del Mar. Una fotografía de José Antonio Moreno Pérez anunciará a la hermandad para el Jueves Santo de la Semana de Pasión almeriense. Ana Martínez Labella, segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, ha asistido al acto, celebrado en los Aljibes Árabes, que ha contado con el periodista Álvaro Hernández como presentador del autor de la imagen. Álvaro Hernández ha afirmado que "en el cartel estamos todos. Están los acólitos que un día decidirán si seguir con su cirial, ponerse un costal, un capirote o una mantilla; están aquellos hermanos y devotos que, aunque ya no estén, nos dejaron para siempre la donación de aquellas tulipas que iluminan los primeros pasos de nuestro Rosario; están aquellos valientes que, rozando la locura, se atrevieron a traer unos varales y un palio para la reina que más tarde sería dominica; o aquellos otros que luego nos regalaron un paso en el que cupiera toda la Divinidad de un hombre abandonado a su suerte, que es la nuestra. También está Luis Álvarez Duarte, que dejó su ADN por y para siempre en esta, que fue su casa. En el cartel estamos quienes tenemos la suerte de llevar el liviano peso de la Madre de Dios y quienes han tenido el privilegio de guiar nuestros pasos. En ese cartel, estamos todos. Está el Rosario". El acto se ha celebrado en los Aljibes Árabes, ha contado con unas primeras palabras de la hermana mayor, María Luisa Muñoz del Pozo Segovia, y la asistencia de numeroso público.

