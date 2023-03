Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El carril bici del Paseo de Ribera será mejorado sábado 25 de marzo de 2023 , 11:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras de adecuación, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, afectan al tramo de casi 2,5 km de longitud que une el puente del río Andarax con la Universidad La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, a la mercantil ‘Fircosa Desarrollos S.L.’, por importe de 90.186,39 euros, las obras de mejora y acondicionamiento del carril bici que une el puente del río Andarax con la Universidad. Tras la firma del acta de replanteo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de dos meses para ejecutar esta actuación. Este proyecto redactado, en colaboración, por las áreas de Seguridad y Movilidad y Urbanismo e Infraestructuras, prevé la actuación en casi 2,5 km, exactamente 2.451 metros de longitud. Las obras proyectadas consisten en la renovación integral de la superficie de rodadura y la señalización de esta vía ciclista que conecta, en paralelo a la carretera AL-3202, desde las instalaciones de la DGT, junto al puente del río, hasta la Universidad de Almería. La red ciclista de Almería capital alcanza en la actualidad 81.428 metros de longitud, red a la que se han incorporado recientemente nuevos trazados resultado de actuaciones como la ampliación del Paseo Marítimo (1.000 metros) o la nueva urbanización del entorno del Parque de Los Pinos, en El Alquián (347 metros) y que en breve incorporará nuevos recorridos ciclistas, como los que se están ejecutando en la zona norte conectando El Puche con el límite del termino municipal entre Almería y Huércal, un tramo de casi tres kilómetros de carril bici, en lo que sigue siendo una decidida apuesta por la movilidad sostenible. Este proyecto, que obtiene así luz verde para su ejecución, contempla la adecuación de la superficie de rodadura y mejora de la señalización en vía ciclista del tramo que enlaza con el campus universitario. Una actuación que ocupa una longitud de 2.451 metros, uniendo así el puente del río Andarax con la UAL. Chalecos policía local También en Junta de Gobierno Local se ha adjudicado el contrato menor para el suministro de quince chalecos antibala-antipunzón para la Policía Local de Almería, a la empresa Uniformidad y Suministros de Protección S.L. por importe de 9.347,25 euros. Ayudas de emergencia familiar Igualmente se han aprobado diez expedientes de ayudas económicas de emergencia social y otros tantos a familias con menores, por un importe total de 27.121,60 euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas En 5 meses un carril-bici unirá Almería y Huércal

