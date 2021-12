Capital El carril bici suma tramos y llega a 80 kilómetros lunes 20 de diciembre de 2021 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento adjudica los trabajos que conectarán los tramos de las calles José Morales Abad, Carretera Sierra Alhamilla y Carretera de Ronda, sumando 482 metros más de carril bici a la red ciclista Casi quinientos metros de nuevo carril bici, en el entorno del Parque de la Estación, incorporará el Ayuntamiento de Almería a la red ciclista de la capital. Con ellos el número de kilómetros de carril bici extendidos por el término municipal superará los 80. Lo hará una vez concluyan los trabajos, hoy adjudicados y que cuentan con un plazo de un mes, para la ejecución de la conexión de las vías ciclistas existentes en Carretera de Ronda, Carretera de Sierra Alhamilla y C/ José Morales Abad. Las obras, adjudicado a la empresa ‘Proyectos y Vías Almería S.L.’ por importe de 12.379,99 euros, se enmarcan como parte de proyectos que el Ayuntamiento de Almería ejecuta a través de la estrategia DUSI y como parte de la apuesta municipal por la movilidad sostenible, ampliando y extendiendo la red de carriles bici por toda la ciudad. Según ha explicado la portavoz municipal, María del Mar Vázquez, tras la Junta de Gobierno en la que se ha adjudicado este proyecto, “en el entorno del Parque de la Estación desarrollan su itinerario tres vías ciclistas, en calle Jose Morales Abad, Carretera de Sierra Alhamilla y Carretera de Ronda, desconectadas entre sí, y que con la ejecución de este proyecto vendrán a quedar conectadas mediante carril bici”. Una conexión “estratégica” que supone incrementar la red ciclista en otros 482,60 metros. Según el proyecto redactado por los técnicos municipales, este nuevo tramo incluye 308,22 metros de acera-bici y 102,28 metros de acera-bici compartida. En la actualidad, Almería dispone de una Red de Vías Ciclistas de 79.992 metros, una red de aparcabicicletas compuesta por 216 bases con una capacidad media de estacionamiento por base de 10 bicicletas, lo que nos da una oferta de estacionamiento aproximado de 2.200 bicicletas, y una oferta de aparcapatinetes compuesta por 2 bases con una capacidad de estacionamiento por base de 10 patinetes, lo que nos da una oferta de estacionamiento de 20 patinetes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

