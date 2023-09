Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El CBM Cantera Sur El Ejido reta en casa al filial de BM Granollers sábado 23 de septiembre de 2023 , 09:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los azulinos reciben al equipo catalán este domingo a las 12 horas sobre el parqué del Pabellón Municipal ejidense Sin duda, se trata de uno de los acontecimientos estrella de la recién iniciada temporada para el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido que, este domingo a las 12 horas sobre el parqué del Pabellón Municipal ejidense, espera en la segunda jornada de la Primera División Nacional nada menos que a KH-7 BM Granollers, el filial de uno de los gigantes de este deporte en España y que ha brillado y continúa brillando en Europa. Porque resalta en mayúsculas el palmarés del equipo granollerense que milita en la Liga Plenitude Asobal desde tiempos inmemoriales (fundador de la División de Honor en 1958), habiendo logrado 15 títulos ligueros (cinco subcampeonatos), tres Copas del Rey (ocho subcampeonatos), una Copa Asobal (tres subcampeonatos), una Recopa de Europa (un subcampeonato), dos Ligas Europeas EHF (subcampeón precisamente este año 2023) y un subcampeonato de la Supercopa de Europa. Además, sus bases también son ganadoras natas y, de hecho, el Granollers B se coronó campeón del Grupo D de Primera Nacional el curso pasado con 55 puntos de 60 posibles en 27 triunfos, un empate y dos derrotas, superando posteriormente la fase de ascenso al ganar los tres partidos aunque ha renunciado a participar donde se merecía, la División de Honor Plata. Victoria apretada Coincidiendo esta vez en el Grupo E con el plantel azulino, los barceloneses empezaron la competición superando 40-37 a BM Elda CEE, en una contienda que tuvo alternancias en el primer tiempo (21-19 al descanso) y que el cuadro local dominó en el segundo acto, obteniendo una renta de cinco tantos (30-25 en el minuto 42) que los alicantinos igualaron (31-31 a 11 minutos del final), manteniéndose el intercambio anotador hasta el 38-37 del último minuto. Dos puntos suman los jóvenes pupilos de Sergio Pozo, sextos, mientras que el conjunto canterano-sureño, cuarto, tiene otros dos puntos que firmó en el estreno de la campaña, imponiéndose 28-34 a Atticgo CBM Elche en un compromiso siempre dominado por los almerienses (11-17 al intermedio). Tras la reanudación, los chicos que dirige Carlos Peral consiguieron una ventaja máxima de siete goles (16-23 a los 41 minutos), reducida a la mitad por los alicantinos que se colocaron a cuatro en varias ocasiones, pero nuevamente se escapó Cantera Sur y selló el triunfo sin sufrir en el tramo decisivo. El duelo se retransmite en directo a través del canal de Youtube del CBM Cantera Sur, en el enlace youtube.com/watch?v=Pxdd1WA4Bcw Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Derbi y recuperación de septiembre para el Poli Ejido Entrenar al CBM Cantera Sur El Ejido es “un orgullo”