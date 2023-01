Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El CEIP Madre de la Luz acoge la entrega de diplomas de la Alianza Francesa viernes 20 de enero de 2023 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El colegio es el único centro público de la provincia donde el alumnado puede conseguir este reconocimiento El salón de actos del colegio público de Infantil y Primaria Madre de la Luz ha acogido esta mañana la entrega de los diplomas DELF-PRIM de la Alianza Francesa, un acto que ha contado con la presencia del responsable provincial de Plurilingüismo de la Delegación Provincial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Almería, D. Daniel Prados Torrecillas. El acto ha sido sencillo y emotivo y en él se ha procedido a la entrega de los diplomas a una treintena de alumnos y alumnas de entre 9 y 13 años del colegio, y también a antiguos alumnos y alumnas que ahora pertenecen al IES Alborán- Manuel Cáliz. Para obtener dicho reconocimiento el alumnado ha debido superar un examen demostrando sus destrezas, habilidades y conocimientos para alcanzar los niveles A 1.1, A.1 y A.2.del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas). El CEIP Madre de la Luz es el único colegio público de Almería donde el alumnado puede conseguir dicho diploma. En este centro público, los cerca de 700 alumnos y alumnas que estudian el bilingüismo en Francés desde los 3 años, también mantienen un contacto estrecho con las lenguas inglesa y china, al estar muy presentes en la vida diaria del alumnado y en su formación. Desde el centro se ha trasladado su reconocimiento y felicitación al alumnado que ha superado con éxito las pruebas de la Alianza Francesa, destacando la dedicación y esfuerzo que conlleva su preparación, además de poner en valor que, en sí mismos, se han convertido en un referente para que otros estudiantes sigan desarrollando su motivación con el fin de enfrentarse al mismo reto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

