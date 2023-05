Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Centro Cultural de Adra recibe ‘En tierra extraña’ de Diana Navarro

martes 02 de mayo de 2023 , 15:20h

El Centro Cultural de Adra ha recibido este domingo el espectáculo ‘En tierra extraña’ de la cantante malagueña Diana Navarro. Cientos de abderitanos, abderitanas y visitantes han disfrutado de esta cita, que ha contado con un elenco compuesto por la voz inconfundible de Diana Navarro, acompañada de Alejandro Vera y Avelino Piedad, una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, que lidera un gran equipo creativo de una veintena de profesionales. Esta cita ha llegado a la ciudad milenaria gracias a que la programación cultural abderitana se encuentra adherida al programa PLATEA, financiado a través del Ministerio de Cultura y Deporte.

‘En tierra extraña’ se remonta a la España de 1936 y cuenta la historia de Concha Piquer que desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. No en vano él es el poeta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. Ese encuentro debe producirse. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro Español de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción. Federico acepta la invitación.

La verdadera razón de ese encuentro es avisar a Federico de que la situación del país es irreversible. Concha sabe de buena tinta que su nombre figura en varias listas negras. La ‘gente como él’ debería huir al extranjero lo antes posible. Por su propia seguridad. Federico no cree que la sangre llegue al río y que los ánimos se calmarán. Sin embargo, un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a pocos metros del teatro, hace a Federico replantearse la situación. Quizá debería huir. Concha le dice que ella le puede facilitar en ese mismo instante un pasaje para México. No debe perder un minuto. Pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino. España es su patria. Y nunca se sentirá en ella ‘En tierra extraña’.