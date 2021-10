El CEUAL alza la voz de los estudiantes ante el PSOE-A y las JJSS

jueves 07 de octubre de 2021 , 09:09h

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería, en su afán por reivindicar las necesidades, demandas y problemas de los universitarios, que en su mayoría son personas jóvenes de menos de 30 años de edad, tuvieron un encuentro el pasado martes 5 de octubre con José Luis Sánchez Teruel, Secretario General Provincial de los socialistas almerienses y parlamentario andaluz, con Juan Francisco Garrido Egea, Secretario General Provincial de las Juventudes Socialistas en Almería y con Loli Cruz, Secretaría de Organización de JSA en Almería.



Desde el CEUAL aseguran que se encuentran abiertos a mantener reuniones y conversar con todos los partidos políticos con representación en las instituciones. A la reunión del martes acudieron representantes de estudiantes de casi todos los centros de la Universidad de Almería acompañados por la Vicepresidenta del Consejo de Estudiantes, Ariadna Fernández Torres, y el Presidente del CEUAL, José Ramón García Túñez.



Allí hablaron todos y expusieron muchas demandas que son comunes a la juventud andaluz y almeriense, y otros que son específicos a ciertas titulaciones. Se comentó la situación nefasta del transporte público de la capital almeriense y de la provincia en general, servicio que usan a diario miles de estudiantes y que no hace más que acarrear problemas desde hace años y, según argumentan los estudiantes “nadie nos escucha y estamos hartos de promesas incumplidas”. Aprovecharon la presencia de los mandatarios socialistas para reclamar la llegada del AVE a Almería, un recurso más que necesario y de vital importancia para nuestra tierra y para el entorno universitario. También se habló de emancipación, de lo difícil que se les hace incorporarse al mundo laboral y cuando lo hacen siempre encuentran contratos temporales y empleos en condiciones precarias donde no se valora la formación que tienen y siempre les piden experiencia, pero casi nunca le dan oportunidades para adquirirla.



Se expuso la situación que sufren actualmente los estudiantes mayores 28 años de las universidades públicas andaluzas, los cuales están exentos del seguro obligatorio y por tanto quedan desamparados si sufren cualquier tipo de accidente en el desempeño de sus prácticas, algo que aseguran los estudiantes podría solucionar la Junta de Andalucía fácilmente.



Sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas también recordaron los estudiantes que la Junta de Andalucía no ha contado con ellos en ningún momento del proceso, haciéndoles caso omiso a sus llamadas para participar y denigrándolos como sector mayoritario de la comunidad universitaria. Rogaron al PSOE-A que lleven sus demandas al Parlamento de Andalucía para que el ejecutivo andaluz las sepa que, no son otras que un reparto equitativo y justo de los fondos para que ninguna universidad pública andaluza vea reducido su presupuesto y eso se traduzca en un empeoramiento sustancial de la calidad educativa e investigadora.



En cuanto a la implantación del Grado en Medicina, los estudiantes se posicionaron a favor y están a la expensa de un informe de la Agencia de Evaluación y Acreditación Andaluza -DEVA- y de la voluntad políticas de la Junta de Andalucía. Pidieron al PSOE-A su colaboración para que este proyecto se convierta en una realidad en el próximo curso.



El Presidente del CEUAL afirma que “ha sido un encuentro satisfactorio donde he notado que se nos ha escuchado, todos hemos podido hablar y confrontar ideas y se ha puesto encima de la mesa la realidad no solo de los universitarios sino de la juventud almeriense y andaluza. Agradezco esta escucha activa por parte del PSOE de Andalucía y de las Juventudes Socialistas de Almería y el compromiso adquirido para una futura reunión y evaluar cómo han podido ejecutar los socialistas las medidas correspondientes para dar solución a lo planteado hoy”.