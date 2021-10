Economía La mala comunicación aérea con Madrid preocupa al sector turístico jueves 07 de octubre de 2021 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Comisión de Turismo de la confederación empresarial de la provincia de Almería (Asempal), José María Rossell Massachs, ha advertido este miércoles "seguir con dos vuelos a Madrid y en horarios pésimos nos resta mucha competitividad como destino" turístico. El representante de la patronal ha vuelto a advertir de la "falta de conectividad" del aeropuerto de Almería, lo que supone "uno de los principales obstáculos para alargar la temporada turística". En este sentido, ha asegurado que la falta de vuelos "va a perjudicar la recuperación del sector", en el que "se teme una próxima caída en la actividad empresarial y en el empleo". En una nota, Rossell Massachs ha reiterado la "incertidumbre" que vive el sector turístico tras el fin de los principales periodos de vacaciones en España y con el curso escolar ya en marcha. "Sin visos de operativas internacionales y con la pérdida de los mercados emisores, nos queda el turismo nacional de escapadas de puentes y fines de semana", ha apuntado antes de señalar que la falta de vuelos resta competitividad a la provincia. El presidente de la Comisión de Turismo de Asempal ha reclamado a la compañía AirNostrum Iberia que, dentro de su política comercial, "adapte al mercado una oferta competitiva acorde con la reactivación de toda la economía, recuperando las frecuencias anteriores al estado de alarma". Con motivo del descenso de pasajeros a raíz del covid-19, la compañía decidió suspender algunas de sus rutas aéreas, de modo que actualmente el vuelo matinal que conecta la ciudad andaluza con la capital de España no está operativo, por lo que las salidas se realizan a las 13,40 y a las 21,35 horas; mientras que los vuelos desde Madrid salen a las 11,55 y 19,50 horas. Para el representante de la comisión, "con una buena conectividad, un destino como 'Costa de Almería', con la temperatura que tenemos en invierno, sería un destino de escapada para el resto de España, pero no puede ser con ocho horas de viaje para estar un día y medio. Para romper la estacionalidad nos falta conectividad", ha aseverado. Así, "sin vuelos" y "con unos pésimos horarios y altas tarifas", los esfuerzos que se están haciendo desde el sector y los organismos públicos para recuperar el turismo "serán baldíos" si no se recuperan las operaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

