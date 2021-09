Capital El chef Bruno Espejo en la Jornada Gastronómica del Mercado Central miércoles 08 de septiembre de 2021 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Salud y prevención de enfermedades centran la séptima cita de la programación



El Mercado Central de Almería se ha convertido hoy una vez más en epicentro del arte culinario con una nueva Jornada Gastronómica. El chef Bruno Espejo, del Restaurante Quipu, ha protagonizado un encuentro que forma parte de la programación organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la Diputación Provincial.



En esta ocasión, la salud y la prevención de enfermedades han centrado las elaboraciones de la cita. Para demostrar que la gastronomía sabrosa es compatible con las recetas saludables, el chef ha preparado dos exitosas elaboraciones con toque internacional: causa limeña y siu mai chino.



Durante su intervención ha podido compartir con los participantes algunas de las principales claves que se deben tener en cuenta para cocinar platos exquisitos, pero sin perder de vista las ventajas de una alimentación equilibrada. Además, los asistes han podido degustar al final de la jornada ambas recetas con un resultado satisfactorio.



Las Jornadas Gastronómicas continuarán el próximo 24 de septiembre, cuando se celebrará la octava cita de un programa que se extenderá hasta finales de año para poner en valor lo mejor de la gastronomía almeriense. La dieta mediterránea, los secretos de la cocina local, la importancia de la comida saludable y los buenos hábitos son algunas de las temáticas que se abordan en estas actividades.



Las inscripciones para las siete jornadas restantes son gratuitas y permanecen abiertas. Pueden realizarse de forma online a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas/. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.