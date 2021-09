Capital Almería se tiñe de rojo por la distrofia muscular de Duchenne y Becker miércoles 08 de septiembre de 2021 , 17:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento se suma a esta iniciativa de visibilización iluminando las fuentes más emblemáticas y la fachada del Teatro Apolo coincidiendo con el Día Internacional de esta enfermedad

La ciudad de Almería se iluminó de rojo este pasado martes, 7 de septiembre, con motivo del Día Internacional de Concienciación de Duchenne, una enfermedad rara, degenerativa y sin cura.



El Ayuntamiento de Almería se sumó a esta iniciativa de visibilización, a petición de la Asociación Duchenne Parent Project, ‘encendiendo’ de rojo algunas de las fuentes más emblemáticas de la ciudad como son la de los 103 Pueblos, la de la Plaza Virgen del Mar, calle Santiago y la del Parque de las Familias, así como la fachada del Teatro Apolo.



En Almería, una de las organizaciones que lucha a favor de las investigaciones de esta enfermedad es Héroes contra Duchenne, una asociación declarada de Utilidad Pública, formada por padres y amigos con el objetivo de acabar con la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

