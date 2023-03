Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El cielo de Almería desde el Planetario móvil de la Plaza de las Velas domingo 26 de marzo de 2023 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez ha visitado esta instalación, que estará abierta hasta el próximo 9 de abril El cielo de Almería o los entresijos de la astronomía, la galaxia o las estrellas son algunas de las cosas que pueden visitarse en el Planetario que desde hace unos días está haciendo las delicias de cientos de almerienses en la Plaza de las Velas. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha visitado este Planetario móvil, que podrá visitarse hasta el próximo 9 de abril, acompañada de los concejales Jesús Luque, María del Mar García Lorca y Sacramento Sánchez. La regidora ha disfrutado “de una manera entretenida y didáctica de los misterios de la astronomía y del Universo” con esta iniciativa de la empresa ‘Planetarium Go’ que permanecerá en la Plaza de las Velas hasta el próximo 9 de abril”. Iñaki García, monitor de ‘Planetarium Go’, ha invitado “a todos los almerienses a disfrutar del Universo” y ha recordado que “los fines de semana estamos haciendo simulaciones sobre el cielo que tenemos encima de nuestras cabezas, en las cuales el público puede conocer el sistema solar, objetos más profundos, galaxias y una exploración espacial además de reconocer la estrella polar o las principales constelaciones”. Este evento plantea una experiencia espacial a través de un planetario portátil rígido de desarrollo propio, en el cual se proyectan películas sobre el universo para todas las edades. La actividad puede visitarse hasta el próximo 9 de abril en horario de 17.00 a 21.00 horas, miércoles y jueves; de 17.00 a 22.00 horas, los viernes; y de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 22.00 los sábados y domingos. El precio de las entradas es de cinco euros, con un precio de 2,5 euros para los menores y gratis para bebés. El contenido de todas las películas está basado en la metodología STEAM, el proyecto de investigación aeroespacial aplicada al aula de la Junta de Andalucía. En total, casi 160 metros cuadrados para disfrutar de la astronomía y seguir adquiriendo conocimientos sobre este maravilloso mundo con aprendizaje para todas las edades y todos los públicos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.