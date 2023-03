Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ramón Garrido exalta los valores cofrades de Almería en un poético pregón de Semana Santa domingo 26 de marzo de 2023 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, le ha impuesto el Escudo de Oro de la Ciudad al pregonero, que ha sido presentado por el presidente de Diputación, Javier A. García El Auditorio Maestro Padilla ha respirado este mediodía el olor y los sonidos, el sentimiento y la emoción de la Semana Santa de Almería, a través del pregón cargado de poesía y devoción por parte del sacerdote Ramón Garrido Domene. Un intenso texto en el que ha puesto en valor el talento que atesora la ciudad y provincia, así como el trabajo social y evangelizador del movimiento cofrade de Almería, y con el que se inicia la cuenta atrás a una de las celebraciones que congrega a más almerienses en la ciudad. Como ha afirmado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, “la Semana Santa suma y construye. Y para el Ayuntamiento, apoyar la Semana Santa es cuidar a Almería. No hay movimiento social, deportivo o cultural capaz de movilizar a más almerienses, no sólo en esa semana, sino a lo largo de todo el año, y que sea capaz de generar una dinámica tan positiva para nuestra capital. La Semana Santa de Almería, la nuestra; la que nos gusta y la que nos identifica como una ciudad que protege y cuida lo suyo, para compartirlo de corazón con cuantos vienen estos días”. El pregón ha llenado el Auditorio, con la asistencia de representantes de la vida institucional, social y cultural, entre ellos, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la Diputación, Javier A. García, que ha presentado al pregonero, la delegada provincial del Gobierno de Andalucía, Aránzazu Martín, el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, Isaac Vilches El pregonero ha realizado un viaje emocional por la Semana Santa, a través de un recorrido, lleno de detalles, por las calles de la ciudad de las hermandades y cofradías, acompañado por la música de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz. “Queridas cofradías sois el evangelio en la calle, la catequesis en el arte y la sal de las parroquias”, exalta. Como es tradicional, el pregonero ha recibido el Escudo de Oro de la Ciudad, de manos de la alcaldesa María del Mar Váquez El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, ha presentado al pregonero de la Semana Santa, el sacerdote Ramón Garrido Domene a quien ha definido como “una de las personas más perseverantes, tenaces y entregadas que he tenido la enorme suerte de conocer”. En primer lugar, el presidente ha dado las gracias por esta oportunidad que le permite “abrir mi corazón ante la sociedad y el mundo cofrade almeriense para agradecerles, sobre todo como un hermano más, el encomiable trabajo que realizan durante los 365 días al año por nuestra tierra”. En este sentido, Javier A. García ha detallado la trascendencia de la Semana Santa de Almería en su vertiente cultural y popular y como el mundo cofrade le ha otorgado un “carácter singular” pero, por encima de todo, ha destacado “la labor que emprenden en favor de la evangelización, la de cuidar del prójimo y la de estar siempre al lado de quien más lo necesita. La de la catequesis en la calle, pero, al mismo tiempo, la de encarnar el mensaje de Cristo viviendo las virtudes cristianas, actuando según su palabra a través de la fe, la esperanza y la caridad”. A continuación, el presidente ha desgranado la trayectoria profesional y vital del pregonero, recordando su infancia en Laroya, cuando ofició su primera misa y recordando simpáticas anécdotas. Para finalizar, el presidente ha afirmado que “la Semana Santa de Almería tiene al mejor pregonero posible, una persona llena de virtudes que multiplica los talentos de quien está a su lado: íntegro, ejemplar, entregado, cercano, comprometido, muy divertido y que siempre derrocha alegría. Ahora Don Ramón nos ponemos en sus manos para que, a través de su palabra y su voz pregone la Semana Santa de Almería y nos ayude a adentrarnos en los días de Pasión para ser mejores hijos de Dios”. Pregón Ramón Garrido ha realizado un pregón intenso y lleno de poesía, que también se podía escuchar con los ojos cerrados, para sentir el caminar acompasado de los costaleros, la gloria de la ‘levantá’ al cielo, los ojos atentos y llorosos de los feligreses, los niños alrededor de los penitentes rellenando de cera sus bolas de papel de plata, y hasta la curiosidad de los turistas que contribuyen con su visita al desarrollo económico de la ciudad y provincia. Un pregón en el que Ramón Garrido ha centrado los ojos primeros en la provincia: “Almería crece en habitantes, en turismo y en el cine. Somos una provincia que desarrolla puentes y vías para la comunicación. Que sus empresarios conocen las inquietudes de sus trabajadores y aportan todo su saber. La excelencia de su gastronomía, tapas y buen hacer. Nosotros también tenemos artistas y folclore, arte y sabiduría”, Y, posteriormente, ha exaltado el trabajo del movimiento cofrade. “Queridas cofradías sois el evangelio en la calle, la catequesis en el arte y la sal de las parroquias. Sois la belleza de la fe en vuestro patrimonio humano y artístico. Sois los defensores a ultranza de los dogmas marianos y los servidores de los desamparados. Vosotros sois los heraldos y portavoces de Cristo en la sociedad pagana y anticristiana. Arriba los costaleros, hermanos mayores y priostes. Arriba los capataces, los vestidores y fiscales. Arriba los mayordomos, camareras y floristas, secretarios y consiliarios. Monaguillos y aguadores, bandas y agrupaciones musicales”. El sacerdote ha explicado que “comienza la Semana Santa. Se abren los portalones de la Puerta Purchena, las palmeras de la plaza de la catedral se cimbrean al compás de los varales de los palios, las gárgolas del templo catedralicio organizan un concierto de trompetas para las majestuosas imágenes de Nuestro Divino Redentor. La alcazaba contempla enmudecida la pasión del Divino Salvador, el cerro de San Cristóbal llora la ausencia de su Cristo de la Pobreza, el faro de San Telmo reclama una nueva evangelización y el rio Andarax no encuentra respuesta a la vida sin fe”. Y ha concluido con una reflexión: “Queridos paisanos y vecinos de esta ciudad, no busquéis más argumentos. Lo único que se necesita es la fe para comenzar la misión en comunión. La Iglesia se une en el trabajo apostólico, en el ardor misionero y en el servicio a la causa del Reino Queridos paisanos y vecinos de esta ciudad, no busquéis más argumentos. Lo único que se necesita es la fe para comenzar la misión en comunión. La Iglesia se une en el trabajo apostólico, en el ardor misionero y en el servicio a la causa del Reino”. Un delicioso y sincero pregón en el que Ramón Garrido ha querido confortar a la religiosidad popular “desde las más honda y pura lealtad hacia los rostros de sus gentes buenas que me han conmovido con el cariño y el afecto noble de esta ciudad, cuando la Agrupación me designó pregonero de la Semana Santa”. La Semana Santa, en datos El Ayuntamiento de Almería ha realizado un trabajo minucioso, coordinado por el Área de Cultura y Educación, junto a la Agrupación de Hermandades y Cofradías, para que almerienses y turistas vivan una espléndida Semana Santa. La carrera oficial no sufre modificaciones y su inicio seguirá en el Paseo de Almería, con su recorrido habitual: calle Lachambre, calle Rueda López, continuando por General Tamayo, Plaza Virgen del Mar (donde algunas hermandades hacen Estación de Penitencia ante el Santuario de la Patrona), calle Gravina, calle Real, calle Eduardo Pérez y Plaza de la Catedral, donde todas las hermandades harán Estación de Penitencia. Los técnicos del área de Fomento, en colaboración con la Agrupación han revisado los recorridos para facilitar el paso de las hermandades, corrigiendo problemas de asfaltado, altura de farolas, cables o poda. En cuanto al número de asientos, que serán sillas de madera, será de 1.612, más las tribunas, con el siguiente reparto: • Paseo de Almería: 662 sillas de madera, sobre el pavimento. Tribuna para Medios de Comunicación, provista de 6 mesas de material plástico y 18 sillas. • Calle General Tamayo (varios tramos): 466 sillas de madera, sobre el pavimento. • Pza Pablo Cazard: 110 sillas de madera. • Plaza de la Catedral: 374 sillas de madera, sobre el pavimento. Tribuna oficial de autoridades provista de 30 sillas con respaldo y asientos acolchados Tribuna para Agrupación de Cofradías de características similares a la Tribuna oficial. Todo el vallado y las zonas de asientos irán forradas en terciopelo burdeos, con cerca de 400 faldones con los escudos del Ayuntamiento y de la Agrupación de Cofradías, y que son los mismos que se reparten para engalanar los balcones de los itinerarios. Al igual que otros años, habrá un servicio de azafatas y de vigilancia para atender a los ciudadanos en la carrera oficial (22 azafatas/os y 18 vigilantes). Las personas con movilidad reducida tendrán a su disposición plataformas, ubicadas en la Plaza del Educador y otra en la Plaza de la Catedral. Se repite la iniciativa del Centro de Atención al Costalero, al que se proporcionará tanto asistencia sanitaria como alimentos para su hidratación. Habrá una Unidad Móvil de Asistencia Sanitaria en la Escuela de Artes para atención a los integrantes de los cortejos procesionales, con 2 consultas, sala de espera y acceso para personas con movilidad reducida. Con Fisioterapeuta, Enfermero y Técnico de Emergencias Sanitarias y también habrá una Ambulancia en Paseo de Almería. De cara a la información de los diferentes desfiles se han editado, con la colaboración de Cajamar y la Agrupación de Cofradías, 15.000 programas de mano. Y además de eso, hemos vuelto a editar un nuevo Infográfico de Semana Santa. Un formato que se ha convertido, por su calidad y por su esmero, en un éxito cada año y que en este 2023 tiene una tirada de 10.000 ejemplares y que ha contado con la colaboración de los fotógrafos cofrades Ramón Guijo, Alfredo Felices y Antonio Orts. Los textos son del patrimonialista Ginés Valera, bajo la supervisión del prestigioso cofrade José Luis Cantón. Los que quieran vivir la Semana Santa a través de la pantalla de su móvil o Tablet se pueden descargar desde ya mismo una aplicación elaborada por la empresa almeriense ‘Codegest’, en colaboración con el Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías, denominada ‘Guía Semana Santa Almería 2023’, disponible gratuitamente para iPhone y Android para poder monitorizar online y en tiempo real el posicionamiento de las diferentes cofradías. Y, como siempre, Interalmería TV, la televisión municipal, retransmitirá toda la Semana Santa en directo. La Peña El Morato celebra, un año más, y son ya 38, su Muestra de Saetas en las calles de nuestra ciudad, con una veintena de puntos de cante. Se van a retirar o reubicar los contenedores de las calles en donde vaya a haber procesiones y el Ayuntamiento ha diseñado un servicio especial de limpieza antes y después, con baldeo y barredoras, con especial atención un año más a la eliminación de la cera del suelo. Habrá más de 1.300 vallas y 400 carteles de señalización para que todo esté perfectamente delimitado e indicado. También se han revisado y limpiado las fuentes de las calles por las que discurren las procesiones. Y habrá equipos de operarios 24 horas para solventar cualquier contingencia imprevista. Por último, habrá visitas temáticas y con un refuerzo de la Oficina Municipal de Turismo. Finalmente, la Policía Local ha preparado un operativo especial del que se ocuparán más de un centenar de agentes en tres turnos diarios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas La "unidad" hace más grande la Semana Santa de Adra Lo que ofrece la Semana Santa en Almería El pregón de Ginés Pérez Cervantes abre la Semana Santa cuevana Bendición del nuevo trono de la Hermandad del Paso Morao El Ayuntamiento acompaña en el pregón de las hermandades de Pasión y Estudiantes Te va a impactar el cartel de Semana Santa de Almería

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.