El Club de Halterofilia de Almería logra seis medallas de plata y dos de bronce en el Campeonato de Andalucía domingo 23 de abril de 2023 , 17:16h

El Club de Halterofilia de Almería ha vuelto a "demostrar su fuerza" en el Campeonato de Andalucía Absoluto que se ha celebrado recientemente en Sevilla y en el que han participado alrededor de 90 deportistas de esta disciplina. El Club de Halterofilia de Almería ha obtenido "grandes resultados" --seis medallas de plata y dos de bronce--. Así lo ha destacado el Ayuntamiento de la capital en una nota de prensa en la que ha remarcado que este encuentro "ha dejado patente el trabajo y la pasión del Club de Halterofilia de Almería con sus deportistas". Los resultados cosechados han sido seis medallas de plata y dos de bronce. En el caso de José David Perales García, ha participado en la categoría 61 kilos y ha obtenido tres medallas de plata y, además, ha quedado clasificado para el Campeonato de España que se celebrará próximamente. Las deportistas femeninas también han tenido su lugar y Rocío Cano, en categoría de 71 kilos, ha logrado dos medallas de bronce en arrancada y total olímpico. Por otro lado, la deportista del Club de Halterofilia de Almería Nadia van den Berg ha competido en categoría de 71 kilos, colgándose tres medallas de plata que vienen a sumar un "importante logro" para el club almeriense. Con casi 60 años de historia, el Club de Halterofilia de Almería sigue demostrando "su potencial y su pasión en la formación a los deportistas". Por ello, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los asistentes al campeonato "por las medallas obtenidas, nuestra capital es una potencia en este deporte gracias a referentes como el Club de Halterofilia de Almería".

Noticias relacionadas La cantera almeriense del ajedrez consigue 6 medallas en el Campeonato de Andalucía