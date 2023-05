Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Club de los 3.600

martes 16 de mayo de 2023 , 05:00h

El próximo 28 de mayo se celebrarán las elecciones municipales en Almería, una ciudad donde el Partido Popular lleva gobernando desde 1995, salvo un paréntesis de cuatro años entre 1999 y 2003. La actual alcaldesa, María del Mar Vázquez, aspira a revalidar su cargo con una mayoría absoluta que le evite depender de pactos con otras fuerzas políticas. Sin embargo, no lo tendrá fácil, ya que hay hasta cuatro partidos que podrían rondar la cifra mágica de los 3.600 votos, el número aproximado que se necesita para obtener un concejal en el Ayuntamiento de Almería, según el nivel de participación.

Estos partidos son Con Andalucía, una coalición de izquierdas que agrupa a Podemos, Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía, Equo y Alianza Verde; el Partido Animalista Con el Medio Ambiente; Almería Suma, una formación independiente surgida de una escisión Podemos, Ciudadanos, Almería Avanza y alguna más. Todos ellos tienen algo en común: se juegan su futuro político en un puñado de votos que pueden suponer la diferencia entre estar o no estar en el consistorio, y si no que se lo digan a Izquierda Unida, que hace cuatro años se quedó fuera por tener 3.300 votos, mientras que con mil más entró Podemos con una única edil.

Para ellos, entrar en el Ayuntamiento sería un éxito rotundo, ya que ganarían en imagen pública y podrían tener la llave del gobierno municipal si se diera un escenario de pactos. Por el contrario, quedarse fuera sería un duro golpe que podría condenarles al olvido... o no, todo dependerá de otros factores. Pero además, si no entran, también son importantes, porque sus votos, insuficientes para que ellos tengan un concejal, sí habrían permitido a otros tenerlos y por eso la izquierda se ha unido con el fin de no caer en el Club de los 3.600, pero el PP podría rozar la mayoría absoluta sin hacerse con ella precisamente porque se diluiría entre los integrantes de ese selecto grupo.

Así pues, el exclusivo club de los 3.600 tendrá un papel destacado el 28M. Su suerte dependerá en gran medida de la abstención que haya ese día, ya que cuanto menor sea el número de votantes, menor será el número de votos necesario para obtener un concejal. Según las encuestas publicadas hasta ahora, el PP podría obtener entre 13 y 15 concejales; el PSOE entre 8 y 9; Vox entre 2 y 3; Ciudadanos 1; y Con Andalucía entre 2 y 3. El resto de partidos no aparecen en las estimaciones o se sitúan por debajo del umbral del 5% exigido para entrar en el reparto de escaños.

Así pues, el exclusivo club de los 3.600 puede ampliar su número de socios, y por el contrario, quienes logren esquivarlo, pueden ser decisivos para el futuro político de Almería. Entrar o no entrar en él puede suponer la diferencia entre tener representación o no en el pleno municipal, entre poder negociar o no con otros partidos, entre ser protagonistas o espectadores de la vida pública.

¿Conseguirán alguno de estos partidos dar la sorpresa y colarse en el pleno municipal? ¿O se quedarán a las puertas y verán cómo sus votos perjudican a otros tanto como a ellos mismos? La respuesta la tendremos el domingo 28 de Mayo, cuando se abran las urnas y se conozcan los resultados oficiales. Hasta entonces, solo nos queda especular y hacer cábalas sobre lo que puede pasar. Lo que está claro es que en Almería hay mucho en juego y que cada voto cuenta. Sobre todo si no quiere ser miembro del Club de los 3.600.