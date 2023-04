Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Arturo Grima pide el apoyo a sus vecinos para volver a liderar Turre

sábado 22 de abril de 2023 , 11:33h

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Turre, Arturo Grima, se presentó anoche ante sus vecinos en un acto en el que estuvo arropado por el secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la secretaria de Agricultura del PP, Aránzazu Martín, así como por alcaldes de la comarca y portavoces del Partido Popular, y un gran número de vecinos que han querido escuchar las propuestas con las que Arturo Grima y su equipo van a transformar la localidad.



El candidato popular ha destacado que se presenta a estas elecciones porque se siente útil, con la suficiente experiencia, con capacidad para gestionar y con una tremenda responsabilidad por hacer cosas por los turreros. “Quiero ser alcalde de Turre para ayudar a resolver los problemas de mis vecinos y estaré a su disposición las 24 horas del día para hacer junto con mis compañeros un pueblo mucho mejor”, ha manifestado.



En su intervención Arturo Grima ha recordado los grandes proyectos que hizo en el municipio durante sus años como alcalde, consiguiendo mejores instalaciones deportivas, más espacios públicos y logrando en definitiva un pueblo mucho mejor del que se encontró, con campo de fútbol, circuito gimnástico, pistas de pádel, un muro de contención en el río, electrificación rural en la Huerta, embelleciendo la entrada de Turre, haciendo una fuente morisca o la fuente de la Plaza de la Constitución.



El candidato popular ha lamentado que actualmente Turre se haya convertido en un municipio en el que no se gestiona nada, en el que se falta el respeto a los vecinos, donde no se ejecutan los planes provinciales, no se aprueban los presupuestos y se lleva a cabo la política más rancia.



“No podemos seguir cuatro años más con esta situación, el cambio se tiene que producir ya. Sabemos el pueblo que queremos y lo que hay que hacer para que crezca y se desarrolle, para que haya más viviendas sociales, para que los jóvenes tengan acceso a una vivienda digna, para ayudar a los emprendedores, para que nuestro polígono industrial se ponga en marcha, para que tengamos más zonas verdes, un parque de las familias, una piscina municipal próxima a las pistas deportivas. Ese es nuestro compromiso y nuestro reto y para conseguirlo tenemos voluntad, ilusión y ganas”, ha finalizado.



Por su parte, el secretario general del PP y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que las elecciones municipales son fundamentales para Turre por tres motivos. En primer lugar porque Arturo Grima es una persona comprometida, que conoce el municipio, que tiene experiencia y que ha demostrado a todos los vecinos de su pueblo que le interesa Turre por encima de todo, porque su aspiración es la de seguir mejorando el pueblo en el que vive y seguir tocando las puertas que sean necesarias para traer al municipio las inversiones, infraestructuras y servicios que todos los vecinos se merecen.



En segundo lugar ha señalado que estas elecciones son fundamentales para Turre porque se puede dar un hecho histórico. Fernández-Pacheco ha explicado que ahora mismo el PP gobierna con mayoría absoluta la Diputación y por primera vez gobierna también con mayoría la Junta de Andalucía, por ello ha pedido a los vecinos que se imaginen “todo lo que podría conseguir Arturo si el Ayuntamiento de Turre también es del Partido Popular, y más si tenemos en cuenta que en unos meses Pedro Sánchez saldrá del Gobierno y el próximo presidente será Alberto Núñez Feijóo”.



Y en tercer lugar ha destacado que estas elecciones son un plebiscito para Pedro Sánches y ha señalado que cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de hablar en las urnas últimamente a Pedro Sánchez no le va muy bien y se ha mostrado convencido que eso le va a volver a pasar el 28 de mayo en las urnas.



“Es muy importante que le mandemos un mensaje claro y rotundo al PSOE y a Pedro Sánchez diciéndole que su tiempo se está acabando”, ha destacado.

Por último, la secretaria de Agricultura del PP de Almería y delegada del Gobierno Andaluz, Aránzazu Martín, ha destacado el importante trabajo que el Gobierno de Juanma Moreno está llevando a cabo en la provincia de Almería donde se ha producido un impulso muy importante para la sanidad en la comarca del Levante con importantes inversiones en centros de salud y en el Hospital de La Inmaculada.



O las inversiones que la Junta está llevando a cabo en materia de depuración con una depuradora en Mojácar que será referente también para pueblos cercanos como Turre, en la que la Junta ha invertido 24 millones de euros para que el agua no se vierta a las ramblas, y que además serán aguas regeneradas para que los agricultores puedan regar.



Finalmente, Aránzazu Martín ha pedido a los turreros el apoyo para Arturo Grima el próximo 28 de mayo porque según ha explicado “Arturo es una persona reivindicativa, que siempre trabaja por conseguir lo mejor para su pueblo, que está a disposición de todos sus vecinos y que contará con el apoyo de administraciones que también se van a volcar con este municipio”.