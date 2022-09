Deportes El Club de Tenis Almería celebra el 50º Aniversario domingo 18 de septiembre de 2022 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez acompaña al primer presidente, Francisco Campra, que descubre una placa como homenaje, en un emotivo acto El Club de Tenis Almería culminó el sábado la celebración de su 50º aniversario, que ha estado jalonado de actos deportivos, culturales y sociales. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha querido arropar al club en estos momentos tan especiales y ayer acompañó al primer presidente del club, Francisco Campra, en el descubrimiento de una placa en su honor. “Los estudios indican que el tenis alarga la vida ocho años, y yo con este deporte me encuentro muy bien. Un deporte que te enseña valores para el día a día, como vencer sin jactancia y perder con elegancia. El Club de Tenis Almería ha contribuido a fomentar esta disciplina en toda la provincia, y por este club han pasado algunos de los mejores jugadores de España”, indicaba el homenajeado. La alcaldesa elogiaba al CTAlmería, un club, según sus palabras, “que forma parte de la vida deportiva y social de la ciudad. Muchos son los almerienses que han jugado en estas pistas, y en sus instalaciones se han celebrado competiciones del prestigio del reciente Campeonato de España Alevín de Tenis. Desde el Ayuntamiento de Almería nos sentimos muy orgullosos de poder participar en la celebración de su 50º Aniversario”. “El club sabe” -añadía- “que siempre ha tenido la mano tendida por parte del Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Deportes y así seguiremos haciendo con los proyectos y torneos que nos propongan en el futuro, siempre que beneficien al conjunto de la ciudad de Almería”. La entidad presidida por Víctor Gázquez también ha puesto el nombre de Francisco Campra a la pista de tenis número 1, y ha ampliado los homenajes con el nombramiento de la pista 2 para Manuel Álvarez y la pista 5 para José Salamanca, así como con un reconocimiento a los socios con cuarenta o más años de antigüedad. Entre los asistentes se encontraban también el concejal de Deportes, Juanjo Segura, la concejala de Movilidad, María del Mar García Lorca, el delegado de la Federación Andaluza de Tenis, José Salamanca, y el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

